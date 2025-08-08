Victoria Federica, señalada en Marbella por lo que se ha hecho en la cabeza

Victoria Federica ha vuelto a convertirse en protagonista del verano marbellí. La hija de la infanta Elena ha viajado a la Costa del Sol para disfrutar de una de sus grandes pasiones: la música en directo. Aunque lo que más ha llamado la atención ha sido lo que Victoria Federica se ha hecho en la cabeza: se ha hecho trenzas.

Para Victoria Federica, no hay nada mejor que un buen concierto. Rodeada de amigos, cantando y bailando al ritmo de sus artistas favoritos. Marbella ha sido, una vez más, su refugio estival y Starlite Occident, su escenario perfecto.

La sobrina del rey Felipe VI no se ha perdido el estreno de Guitarricadelafuente en este festival. Este jueves, Victoria ha llegado con una sonrisa, ha estado animada y ha disfrutado desde el primer minuto.

Durante el concierto, ha sacado su móvil, ha grabado varios de sus temas preferidos y ha querido inmortalizar el momento. También ha tenido la oportunidad de saludar al cantante y han hablado unos instantes.

Su expresión ha mostrado la admiración que siente por él y, como buena fan, ha repetido gesto. Móvil en mano, ha posado junto al artista para un selfie que ya guarda como recuerdo.

La moda ha sido, como siempre, otra de sus protagonistas. Victoria ha escogido un look muy festivalero. Ha lucido una camiseta de manga corta con finas rayas negras y beige, perfecta para las noches cálidas de Marbella.

Pero no ha sido solo su ropa lo que ha llamado la atención debido a que su peinado ha acaparado todas las miradas. Victoria ha lucido pequeñas trenzas de raíz, un toque distinto, arriesgado y muy comentado entre los asistentes. Algunos han elogiado la elección mientras otros se han mostrado sorprendidos, en cualquier caso, nadie ha quedado indiferente.

Además, la joven ha llevado un apósito en una de sus manos, probablemente para cubrir una pequeña herida. Sin embargo, ese detalle ha pasado a un segundo plano. Lo que realmente ha generado conversación han sido las trenzas de la joven, su cambio de look ha sido tema del momento en el festival.

Victoria Federica ha vuelto a dejar claro que sabe cómo captar la atención, ha disfrutado, ha sonreído, ha compartido. Y, sobre todo, ha demostrado que Marbella, la música y la moda siguen siendo sus territorios favoritos.