Última hora a Anglaterra: revelen el secret del príncep Andreu i Sarah Ferguson

El príncep Andreu, germà del príncep Carles, i Sarah Ferguson han format part de la història més singular de la família reial britànica. El seu casament, fa molts anys, va ser digne d'un conte. Tot i que l'any 1996, i amb dues filles, la parella es va divorciar després de deu anys de matrimoni.

La relació d'Andreu i Sarah ha desafiat convencions i, malgrat tot, ha estat constantment envoltada d'un interès especial. Els seus noms han estat lligats a capítols tant admirats com polèmics. Malgrat les circumstàncies, continuen ocupant un lloc particular en l'atenció pública.

La biografia que sacseja la Casa de York

La publicació del llibre Entitled: The Rise and Fall of the House of York ha posat novament Andreu al centre de la polèmica. Les acusacions van des d'enfrontaments familiars tensos fins a la seva relació amb figures altament qüestionades. Entre els episodis més comentats hi ha una suposada baralla amb el príncep Harry el 2013.

Segons el text, la situació hauria acabat amb Andreu ferit, cosa que el portaveu de Harry va negar rotundament. A més, s'assenyala que Andreu hauria fet comentaris despectius sobre Meghan Markle, qualificant-la d'"oportunista". L'equip dels Sussex va respondre de seguida, deixant clar que aquestes afirmacions són falses i que ja s'estan prenent mesures legals.

Fergie, el pilar incondicional

Enmig d'aquest rebombori, Sarah Ferguson segueix ferma al costat del seu exmarit. No importa com d'intensos siguin els titulars, Fergie es manté com la seva major aliada, donant-li suport en públic sense fer declaracions.

La seva presència al costat d'Andreu a l'església durant la Pasqua o en els seus trajectes per Windsor no és casualitat. És la manera de Sarah de deixar clar que el seu vincle amb ell va més enllà del que molts imaginen.

Tot i no compartir un matrimoni, la seva vida segueix entrellaçada en moments clau. Fergie i Andreu continuen afrontant junts les tempestes, amb la naturalitat de qui coneix el veritable significat de la lleialtat. Fins i tot, s'ha afirmat que comparteixen el mateix habitatge, sense ser parella.

Un secret a la vista de tothom

Andreu es veu embolicat novament en escàndols no només pel llibre publicat, sinó pels records que porta a la memòria. Tanmateix, el que ha quedat al descobert, en aquests moments, és la fortalesa de la seva aliança amb Sarah Ferguson.

Ells no necessiten desmentiments públics ni declaracions grandiloqüents. La imatge d'ambdós, caminant junts per Windsor, és la resposta més clara. Davant d'escàndols i acusacions, Andreu i Fergie segueixen mostrant, en silenci, quin és el seu veritable secret: una lleialtat que cap llibre pot trencar.