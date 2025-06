Problemes a la monarquia britànica: El príncep Guillem vs el príncep Andreu

L'ombra d'un nou conflicte a la família reial britànica ha tornat a tenyir l'escena pública. Tot i que l'escàndol de Jeffrey Epstein i les repercussions patides pel Príncep Andreu semblaven quedar enrere, la tensió entre el Duc de York i el seu nebot Guillem arriba ara a un punt clau, just quan l'hereu al tron aferma la seva posició.

Què ha passat?

Fonts de l'entorn reial han confirmat que el Príncep Guillem està prenent decisions fermes per bloquejar el retorn del seu oncle a la vida institucional. Experts com Hilary Fordwich, citada per Fox News Digital, destaquen que la relació entre tots dos "és tensa i distant des de fa anys", i que Guillem sent "un profund ressentiment" cap a Andreu.

Aquest distanciament no és nou. Es transmet a través de la decisió conjunta de Guillem i Kate Middleton de no participar a la missa de Pasqua a la Capella de Sant Jordi, mentre Andreu sí que hi va assistir juntament amb Sarah Ferguson i les seves filles, Beatriz i Eugènia, que han intensificat el seu suport al pare.

A més, es diu que Guillem lidera la línia d'un futur monarca que vol protegir la reputació de la Corona sense contemplar segones oportunitats.

Reaccions dels assenyalats

La Casa de Kensington no ha emès comunicats, però el seu silenci ja revela molt. En paral·lel, fonts properes al Palau de Buckingham han assegurat que el rei Carles III ha emès un missatge explícit per desvincular la seva imatge dels últims episodis que involucren el seu germà: el comunicat oficial del Palau ha tingut com a objectiu aclarir que el rei no està implicat en polèmiques recents vinculades a l'espionatge.

Tot i així, malgrat el distanciament forçat, el rei sembla mostrar una actitud més temperada que el seu fill, mantenint un cert vincle fraternal cap a Andreu i evitant accions massa dràstiques que puguin trencar definitivament la imatge d'unitat

Una entrevista que ho canvia tot

El cas que va marcar un abans i un després va ser l'entrevista de 2019 amb la BBC, on Andreu va intentar defensar-se dels seus vincles amb Epstein, però el resultat va ser tan negatiu que va provocar la seva retirada de l'activitat oficial. Va ser aleshores desposseït d'honors militars i patronatges reials, retirat de les xarxes socials i apartat de patrocinadors eclesiàstics i notícies.

Des de llavors, tot i que la seva presència s'ha reduït, ha aparegut ocasionalment en actes familiars —com la missa de Pasqua— liderant paperetes amb la seva família íntima, cosa que ha generat alarma a l'entorn reial.

Més recentment, han sorgit acusacions que el relacionen amb un presumpte espionatge xinès, fet que va obligar el Palau a emetre una nota per deixar clar que el rei no tenia relació amb les reunions associades al "Fons Euràsia". Aquesta nova polèmica intensifica encara més la imatge d'un personatge cada cop més incompatible amb la monarquia moderna.

Què pretén Guillem?

L'estratègia de Guillem respon a una lògica clara: garantir que la institució evolucioni cap a una figura més sòlida, lligada a la confiança pública, i alliberi la Corona de figures que generen controvèrsia. En canvi, Carles III manté una postura basada en l'afecte personal, però amb la precaució de no comprometre la imatge institucional.

El suport de Beatriz i Eugènia cap al seu pare reflecteix a més una realitat complexa: tot i que Andreu continua sent part del nucli familiar, el seu paper públic ha estat minvat, i ell mateix sembla viure aquest exili autoimposat a Royal Lodge, residència que encara manté per contracte, sense suport oficial.