Entrem a la increïble casa de 29 habitacions de Cristiano i Georgina a Mallorca

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez han tornat a triar Mallorca per gaudir de les seves vacances, però no qualsevol allotjament ha estat l'escollit. La parella ha optat per una luxosa finca que ha despertat l'interès pel seu impressionant tamany i exclusivitat. T'expliquem què té aquesta espectacular finca per haver-se guanyat el cor de la parella.

La vila, anomenada Torre del Sol, es troba enclavada a la Serra de Tramuntana, un entorn natural privilegiat que garanteix privacitat i tranquil·litat. Cristiano i Georgina ja es van allotjar en aquesta finca l'any passat, cosa que parla de la seva preferència per aquest espai que combina luxe i natura. La mansió compta amb ni més ni menys que 29 habitacions i 32 banys, una mostra clara de la seva amplitud i comoditats.

Un dels majors atractius de Torre del Sol és la seva espectacular piscina infinita de 20 metres, des d'on es tenen vistes panoràmiques a la vall. A més, la finca disposa d'un jacuzzi, un gimnàs privat i un camp de futbol, tot pensat per al gaudi i benestar de la família. A l'interior, la decoració barreja pedra mallorquina amb elements artesanals i un disseny contemporani que aporta calidesa i estil.

Cristiano i Georgina es relaxen en una finca de somni dissenyada per gaudir en família

La vila està especialment preparada per al gaudi familiar, amb senders secrets que porten a una petita granja on habiten alpaques, ponis i gallines. També disposa d'espais recreatius com una pista de tennis, un cinema privat i una capella per a la reflexió i el recolliment. Sens dubte, un lloc complet que cobreix tant l'oci com la relaxació en un entorn únic.

Actualment, Torre del Sol està en venda per un valor de 75 milions d'euros. L'anterior propietari va ser Rainer Schaller, un empresari alemany que va mantenir una estreta amistat amb Cristiano Ronaldo fins a la seva mort el 2022 per un accident aeri. Aquesta venda posa en perspectiva el valor i l'exclusivitat d'aquesta residència que ha captat l'atenció mediàtica.

Un interior cuidat al detall: així és el santuari mallorquí de Cristiano i Georgina

Pel que fa al seu interior, el saló principal destaca per un estil bohemi i acollidor, centrat en una xemeneia cònica blanca. Els detalls ètnics i les catifes marroquines donen caràcter a l'espai, juntament amb l'estructura del sostre i les peces artístiques a les parets. Aquest espai convida al descans i la conversa en un ambient molt cuidat.

La cuina, per la seva banda, és una barreja equilibrada entre el rústic i l'industrial, amb una illa central àmplia i finestrals de fusta que omplen de llum natural l'estança. Els passadissos són sobris i elegants, decorats amb escultures tribals que converteixen cada racó en una petita galeria d'art. Els banys també criden l'atenció per la seva combinació de modernitat i detalls en fusta rústica.

Finalment, els dormitoris principals reflecteixen un encant mediterrani i rústic, amb llits amb dosser i tèxtils blancs que transmeten serenor. Els tocs de color els aporten els coixins acuradament seleccionats, fent de cada habitació un espai per a la desconnexió total. En resum, aquesta vila és un santuari de luxe i comoditat pensat per al descans i la privacitat de Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez.