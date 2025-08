Andreu Genestra, el xef que va atendre la reina Letícia, confessa tot: 'Va ser una...'

La recent recepció al Palau de Marivent va tornar a posar al centre d'atenció el xef Andreu Genestra. El seu nom, lligat des de fa anys als grans esdeveniments de la família reial a Mallorca, desperta gran curiositat. Aquesta vegada, el seu paper i experiències han generat noves expectatives sobre què implica cuinar per a la reialesa.

Tanmateix, el que va passar entre bastidors durant la recepció oficial dels reis Felip i Letícia és encara menys conegut. Darrere del protocol i els somriures, hi ha detalls i anècdotes que el xef mallorquí està disposat a compartir. La tradició i la gastronomia s'uneixen en un esdeveniment que sempre desperta interès, però pocs saben què realment comporta.

| Instagram, @casareal.es

La relació especial del xef amb la família reial

Andreu Genestra s'ha convertit en una figura clau a les recepcions que la Casa Reial organitza a Mallorca. La seva vinculació va començar el 2015, quan es va fer càrrec del còctel celebrat al Palau de La Almudaina. Des de llavors, ha estat al capdavant del banquet que acompanya aquestes cites tan importants.

El seu nomenament no va ser casual, sinó fruit d'una combinació entre el seu talent i l'estima per la cuina local. Genestra, amb una estrella Michelin i una altra verda, representa l'alta gastronomia que harmonitza amb l'entorn balear. La seva cuina és un reflex de la terra, els seus productes i la seva gent, cosa que no passa desapercebut per a la reialesa.

Aquest llarg camí ha forjat una relació de confiança. El xef ha pogut compartir moments amb els reis i les seves filles, apropant-se a ells més enllà del simple servei. La seva experiència amb la Casa Reial li ha permès conèixer de primera mà el rigor i l'exigència que exigeix treballar per a figures tan emblemàtiques.

Andreu Genestra revela la seva experiència amb la reina Letícia durant la recepció reial

Andreu Genestra, el xef que va atendre la reina Letícia, va confessar com va viure aquella experiència: “Va ser una experiència molt bonica”. Va destacar la proximitat i l'interès de la reina durant l'esdeveniment, que el va sorprendre gratament. A més, va valorar la importància de complir amb els protocols sense perdre la calidesa en el tracte, cosa que va percebre en la seva trobada amb Letícia.

El xef també va compartir que l'èxit del menú s'evidencia en com els assistents “es tiraven com voltors a buscar les tapes”. Aquesta expressió reflecteix la bona acollida dels seus plats, elaborats amb productes frescos i locals. La logística és un altre aspecte crucial, ja que les safates s'han de moure amb precisió en un palau històric que no està dissenyat per a esdeveniments massius.

A més, Genestra destaca la proximitat dels reis durant l'esdeveniment. Recorda que el rei Felip VI es va preocupar per les condicions de la feina i la temperatura, mostrant un tracte proper i amable. La reina Letícia, per la seva banda, es va interessar per com havia aconseguit connectar amb els convidats, cosa que el xef atribueix a les seves arrels mallorquines i valors compartits.

| Instagram, @casareal.es

Un menú de temporada per al 2025

Per a aquesta edició de 2025, Andreu Genestra ha preparat un menú especial que segueix la seva línia mediterrània. Apostant per productes de temporada i quilòmetre zero, destaca ingredients emblemàtics com la gamba vermella i la porcella de la raça autòctona porc negre. També inclou plats actuals i reconeguts com l'escabetx d'oliva amb albergínia.

El xef explica que la seva proposta combina mar i muntanya, buscant sempre sorprendre els convidats amb sabors autèntics i elaboracions cuidades. La qualitat i proximitat dels ingredients són clau per mantenir l'essència de la seva cuina, que ara es mostra en una de les recepcions més rellevants del calendari reial.

Aquesta continuïtat en l'encàrrec és un reconeixement a la professionalitat i confiança dipositada en Genestra. Cada any, el seu menú és esperat amb interès, no només per la Casa Reial, sinó també per aquells que segueixen aquestes cites.