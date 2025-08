Última hora en Inglaterra: revelan el secreto del príncipe Andrés y Sarah Ferguson

El príncipe Andrés, hermano del príncipe Carlos, y Sarah Ferguson han formado parte de la historia más singular de la familia real británica. Su boda hace muchos años, fue digna de un cuento. Aunque el año 1996 y con dos hijas, la pareja se divorció, luego de diez años de matrimonio.

La relación de Andrés y Sarah ha desafiado convenciones y, a pesar de todo, ha estado constantemente rodeada de un interés especial. Sus nombres han estado ligados a capítulos tanto admirados como polémicos. Pese a las circunstancias, siguen ocupando un lugar particular en la atención pública.

| Europa Press

La biografía que sacude a la Casa de York

La publicación del libro Entitled: The Rise and Fall of the House of York ha puesto nuevamente a Andrés en el centro de la polémica. Las acusaciones van desde tensos altercados familiares hasta su relación con figuras altamente cuestionadas. Entre los episodios más comentados se encuentra una presunta pelea con el príncipe Harry en 2013.

Según el texto, la situación habría terminado con Andrés herido, algo que el portavoz de Harry negó rotundamente. Además, se señala que Andrés habría hecho comentarios despectivos sobre Meghan Markle, calificándola de "oportunista". El equipo de los Sussex respondió de inmediato, dejando claro que tales afirmaciones son falsas y que ya se están tomando medidas legales.

| Europa Press, Instagram, esp.xcatalunya.cat, @sarahferguson15

Fergie, el pilar incondicional

En medio de este revuelo, Sarah Ferguson sigue firme al lado de su exmarido. No importa cuán intensos sean los titulares, Fergie se mantiene como su mayor aliada, apoyándole en público sin emitir declaraciones.

Su presencia junto a Andrés en la iglesia durante la Pascua o en sus trayectos por Windsor no es casualidad. Es la manera de Sarah de dejar claro que su vínculo con él va más allá de lo que muchos imaginan.

A pesar de no compartir un matrimonio, su vida sigue entrelazada en momentos clave. Fergie y Andrés continúan afrontando juntos las tempestades, con la naturalidad de quienes conocen el verdadero significado de la lealtad. Incluso, se ha afirmado que comparten la misma vivienda, sin ser pareja.

| Europa Press

Un secreto a la vista de todos

Andrés se ve envuelto nuevamente en escándalos no solo por el libro publicado, sino por los recuerdos que trae a la memoria. Sin embargo, lo que ha quedado al descubierto, en estos momentos, es la fortaleza de su alianza con Sarah Ferguson.

Ellos no necesitan desmentidos públicos ni declaraciones grandilocuentes. La imagen de ambos, caminando juntos por Windsor, es la respuesta más clara. Frente a escándalos y acusaciones, Andrés y Fergie siguen mostrando, en silencio, cuál es su verdadero secreto: una lealtad que ningún libro puede quebrar.