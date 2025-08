La família Windsor està impactada per l'anunci que acaba de fer Sarah Ferguson

Sarah Ferguson ha tornat a sorprendre l'entorn reial amb una decisió que no ha passat desapercebuda. La duquessa de York ha emès un anunci que ha generat sorpresa tant dins com fora del cercle dels Windsor. Aquesta vegada, el motiu no ha estat una aparició pública ni un llibre nou, sinó quelcom que connecta amb la seva faceta més íntima i familiar.

Sarah ha llançat la seva pròpia línia de bolquers ecològics, un projecte empresarial amb el qual ha sacsejat la família reial. Aquesta iniciativa, anomenada The Greater Good, ha estat inspirada pels seus quatre nets i marca una nova etapa en la seva ja diversa carrera. Segons les seves pròpies paraules, la motivació ha estat doble: tenir cura del medi ambient i de les futures generacions.

| Instagram, @sarahferguson15

Sarah ha confessat estar profundament emocionada amb aquesta aventura, especialment des que es va convertir en àvia. La línia de productes està pensada per a nadons i infants petits, i pretén oferir una alternativa sostenible als bolquers convencionals. "És urgent que hi hagi bolquers biodegradables", ha afirmat en una entrevista amb el Daily Mail, deixant clar el rerefons ecològic del projecte.

Sarah Ferguson llança un nou negoci amb quatre fonts d'inspiració

Els nets que han inspirat aquesta iniciativa són August i Ernest, fills de la princesa Eugènia, així com Sienna i Athena, filles de la princesa Beatriu. Fergie no ha dubtat a parlar d'ells amb orgull i tendresa, descrivint August com un nen “fort i meravellós”, i compartint anècdotes sobre com els entreté. Tot plegat reforça la idea que aquest projecte és molt més que un negoci per a ella.

La planta de producció d'aquests bolquers es troba a Samoa, un detall que ha despertat encara més interès. Segons Ferguson, la ubicació respon a criteris de sostenibilitat i desenvolupament local. "Hem inventat una solució realment bona", ha assegurat, deixant entreveure que al darrere hi ha mesos de feina i compromís.

En aquesta empresa, Sarah Ferguson compta amb el suport del doctor Jason Graham-Nye i la seva esposa Kim, considerada una de les empresàries més influents del Regne Unit. Aquesta aliança no només aporta credibilitat al projecte, sinó que el posiciona com una proposta seriosa dins el competitiu mercat infantil. El suport de figures reconegudes ha estat clau per a l'enlairament de The Greater Good.

Així viu Sarah Ferguson la seva faceta d'àvia, entre anècdotes i moments tendres

Sarah també ha compartit la seva rutina com a àvia, confessant que li encanta mimar els seus nets. Des de piscines al jardí fins a màquines de bombolles, s'ha esforçat a crear un entorn màgic per a ells. Entre rialles, ha explicat com les baralles infantils pels joguets l'obliguen a duplicar regals, revelant el seu costat més humà i quotidià.

A més, Ferguson ha recordat que sempre els llegeix contes abans d'anar a dormir, quelcom molt especial tenint en compte que ella mateixa és autora de llibres infantils. Aquesta connexió amb el món editorial i la seva capacitat per connectar amb els més petits donen un toc especial al projecte. És un pas més en la seva versàtil carrera, que ha passat per l'entreteniment, la literatura i ara la sostenibilitat.

| Instagram, @sarahferguson15

Amb aquest anunci, Sarah no només ha sorprès la família Windsor, sinó que ha reafirmat el seu lloc com a figura pública independent. Tot i no pertànyer activament a la reialesa, ha demostrat que la seva influència continua sent rellevant. I ho ha fet des d'un lloc tan íntim com compromès: el d'àvia que pensa en el futur dels seus nets i del planeta.