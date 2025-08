Es troba Froilán de festa i treu a la llum el seu comportament: ‘Actuava com...'

Les nits d'Eivissa, conegudes pel seu glamour i exclusivitat, han tornat a ser l'escenari d'una nova controvèrsia protagonitzada per Felipe Juan Froilán de Marichalar i Borbó. Quan semblava que el seu trasllat a Abu Dhabi havia calmat les aigües, el fill de la infanta Elena ha tornat a Espanya per unes vacances d'estiu que no han passat desapercebudes.

Lluny de la discreció que s'esperaria, Froilán s'ha vist embolicat en un altercat en una coneguda discoteca de l'illa, un episodi que ha reobert el debat sobre la seva actitud i ha generat una allau de crítiques. Els fets, que inclouen un retrobament tens amb la seva exparella i un enfrontament amb una jove, han estat àmpliament comentats a les xarxes socials, dibuixant una imatge poc favorable del nebot del Rei.

El detonant: una trobada carregada de tensió

Tot va començar amb la inesperada coincidència de Froilán i la seva exparella, Belén Perea, a l'illa pitiüsa. Segons s'ha explicat al programa 'Fiesta' de Telecinco, el nét del rei emèrit no hauria encaixat gens bé la presència de Perea, que es trobava gaudint d'uns dies de descans amb la seva nova parella.

Pel que sembla, la ruptura, que va tenir lloc fa menys de dos mesos, encara és una ferida oberta per a Froilán, que, segons fonts del programa, hauria intentat contactar amb ella insistentment fins a 20 vegades abans de la trobada.

La tensió va culminar en una de les discoteques més exclusives d'Eivissa, quan Belén va tenir problemes per accedir al local. Va ser el mateix Froilán qui, en adonar-se de la situació, va sortir a buscar-la per facilitar-li l'entrada, un gest que, lluny de calmar els ànims, va semblar avivar un drama que no havia fet més que començar.

La polèmica esclata: "Actuava com si fos el propietari de la discoteca"

El moment més crític de la nit va arribar més tard, i va ser una testimoni qui va treure a la llum el comportament de Froilán. Al programa 'TardeAR', una jove anomenada María va relatar la seva desagradable experiència amb el nebot del Rei. "Em vaig topar amb una situació força incòmoda. Em vaig sentir força intimidada.

Estava al·lucinant, no entenia a què venia tot això", va explicar. Segons el seu testimoni, l'actitud de Froilán era d'una prepotència desmesurada: "Actuava com si fos el propietari de la discoteca, literalment. Parlava amb una prepotència..."

El conflicte es va intensificar quan, segons María, Froilán es va burlar d'ella perquè no li feia cas. "Em va dir que, si volia una foto amb ell, que l'hi digués", va relatar la jove, que va qualificar el moment com una de les situacions més incòmodes que ha viscut. La tensió va anar en augment i, segons la seva versió, Froilán la va acusar directament: "Va començar a dir-me que era una maleducada, que era grollera. Va començar a mirar-me amb una cara superdesafiant".

Aquest testimoni ha corregut com la pólvora, alimentant la imatge d'un jove Borbó amb un caràcter difícil i poc acostumat que li portin la contrària.

Reaccions i un futur incert

Com era d'esperar, aquest nou episodi no ha trigat a generar una allau de comentaris i ha tornat a posar el focus a la Casa Reial i en la decisió d'"allunyar" Froilán a Abu Dhabi. Tot i que no hi ha hagut declaracions oficials per part de la família, el descontentament és palpable en l'ambient mediàtic.

Aquest tipus de comportaments no fan més que perjudicar la imatge de la Corona, i molts es pregunten si la seva estada als Emirats Àrabs està servint realment per allunyar-lo de les polèmiques o si, simplement, les posposa fins al seu retorn a Espanya. A més, cal tenir en compte que no és la primera vegada que Felip VI ha 'avisat' la seva germana pel comportament del nét gran de Joan Carles I i la reina Sofia.