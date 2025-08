Un amic de Michu dona la gran sorpresa: és sobre José Ortega Cano i ningú ho esperava

per Daniel H. Marín

Un amic de la recentment finada Michu ha donat aquesta tarda la sorpresa. I és que ha acudit a Fiesta per referir-se a José Ortega Cano. Ho ha fet quan i com ningú ho esperava.

Sergio Lara és el nom del jove que s'ha assegut al plató per parlar alt i clar. En fer-ho, ha deixat en seriós qüestionament el comportament del torero pel que fa a la mort de la seva exnora.

| Europa Press, xcatalunya.cat

L'amic de Michu trenca el seu silenci i assenyala directament José Ortega Cano

El passat 7 de juliol es va produir la inesperada mort de Michu, ex de José Fernando i mare d'una filla amb ell, Rocío. Des de llavors, la seva germana i la seva mare han concedit entrevistes criticant la que va ser família política d'ella.

Però la sorpresa ha arribat aquesta tarda. I és que un amic de la jove recentment finada, Sergio Lara, ha acudit al plató de Fiesta. Ho ha fet amb la intenció de parlar alt i clar sobre el torero, cosa que ningú esperava.

L'invitat, que tenia previst passar amb la seva amiga uns dies a Sevilla, ha aclarit que “ha estat amb ella fins a l'últim moment”. I després ha estat quan ha entrat a carregar contra el vidu de Rocío Jurado pel seu comportament davant la tràgica notícia. Ho ha fet dient: “Al cementiri hi havia persones que, quan la càmera les enfocava i els preguntava com era Michu, deien que era molt bona nena”.

“Però aquestes persones, temps enrere, deien que era una oportunista, que no era un bon exemple per a la seva filla i que era una mala influència”, ha declarat Sergio amb fermesa. I ha afegit sense embuts: “Estic parlant de José Ortega Cano i d'altres persones”.

| Telecinco

Aquestes paraules han ressonat amb força al plató. L'invitat ha deixat en evidència el que considera una actitud de falsedat per part del torero i d'altres membres del seu entorn. “Aquí sembla que ens hem de morir per quedar bé”, ha lamentat visiblement afectat.

Unes declaracions que han obligat a intervenir Kiko Jiménez. Aquest ha volgut reiterar el missatge de Lara perquè no passés desapercebut. D'aquí que ha declarat: “El que està volent dir és que no es pot ser tan fals”.

| Telecinco

La filla d'Ortega Cano també és qüestionada per Sergio Lara en les seves declaracions sobre Michu

Però les crítiques de Sergio Lara no s'han limitat a José Ortega Cano. Durant la seva intervenció a Fiesta, també ha dirigit les seves paraules cap a Gloria Camila. Així, ha exposat: “Ella és una persona no propera, allunyada tant de Michu com de la seva família també”.

És més, ha afirmat amb contundència: “No ha estat bona germana. No atenia José Fernando quan ell ho necessitava”.

Aquestes afirmacions han encès encara més el debat al plató, generant una reacció de sorpresa entre els col·laboradors del programa. La imatge d'unitat que la família Ortega Cano sempre ha volgut projectar ha quedat en entredit després d'aquestes paraules.

| Telecinco

La presència de Sergio al programa s'ha convertit en una autèntica bomba informativa. I és que ha afirmat que no busca polèmiques, però que se sent en l'obligació moral de defensar la memòria de la seva amiga. Sí, de qui assegura que va ser víctima de menyspreus per part de persones que ara intenten rentar la seva imatge.

Des de la mort de Michu, la figura de José Ortega Cano ha estat al punt de mira. La família de la jove, especialment mare i germana, ja havien deixat entreveure que les relacions amb la família del torero no eren precisament cordials. Tanmateix, les declaracions de Lara han anat un pas més enllà, traient a la llum detalls fins ara desconeguts.