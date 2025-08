El Borbó que planta cara a Letícia Ortiz per Marivent

per Xavi Martín

El Palau de Marivent, testimoni mut dels estius daurats de la monarquia espanyola, s'ha convertit en l'epicentre d'una silenciosa batalla familiar. Aquelles icòniques fotografies de la Família Reial al complet a les escalinates, somrient i sumant nets cada any, són avui una relíquia del passat.

La unitat familiar que projectaven s'ha esvaït, i els murs del palau mallorquí ara alberguen més tensions que records feliços. Palma, el refugi estival per excel·lència dels reis emèrits Joan Carles I i Sofia, sembla haver perdut el seu encant per a les noves generacions, i molts apunten en una mateixa direcció: les estrictes normes imposades per la reina Letícia.

Des que Felip VI va ascendir al tron, les dinàmiques a Marivent han patit una transformació radical. La reina consort, ferma en el seu propòsit de desvincular la nova monarquia dels escàndols del passat i de l'ombra de la família Borbó, va redefinir les vacances reials. El que abans era un punt de trobada familiar s'ha convertit en un calendari de torns estrictament organitzat per evitar coincidències incòmodes.

L'estiu dividit: les regles no escrites de la reina Letícia

La crisi que va dinamitar la cohesió familiar va esclatar amb el cas Nóos i les controvèrsies que van envoltar Joan Carles I. Va ser llavors, segons fonts properes a la Zarzuela, quan Letícia va traçar una línia vermella, instigant Felip VI a marcar distàncies amb la seva pròpia família.

Aquesta decisió va tenir el seu reflex més visible als estius de Palma. A partir de 2015, les estades es van cronometrar al mil·límetre: primer arribarien els Reis i les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia, que passarien uns dies complint amb l'agenda oficial i gaudint d'un temps privat.

Un cop la família nuclear del Rei abandona l'illa, i només llavors, s'obre la veda perquè les infantes Elena i Cristina puguin visitar la seva mare, la reina Sofia, juntament amb els seus respectius fills. La matriarca, fidel a l'illa, hi passa tot l'estiu acompanyada per la seva germana Irene de Grècia, esperant unes visites familiars que cada cop són més escasses i fragmentades. Tot i que enguany els problemes de salut d'Irene de Grècia ho han impedit.

Aquesta imposició ha generat un profund malestar a la resta dels Borbons, que se senten desplaçats d'un lloc que consideren part de la seva història vital. A aquesta tensió s'hi suma la pressió del Govern balear, que va cedir el palau per al seu ús i que observa amb recel com la històrica residència perd la seva funció de nexe familiar i promoció turística.

La rebel·lió dels nebots: Juan, Pablo i Miguel Urdangarin diuen "prou"

El descontentament ha calat especialment en la generació més jove. El primer a fer un pas endavant, encara que de manera discreta, va ser Juan Urdangarin.

El fill gran de la infanta Cristina i Iñaki Urdangarin fa anys que no trepitja Marivent, i la seva absència s'atribueix a una notòria mala relació amb la seva tieta, la reina Letícia. El seu distanciament va ser el preludi del què sembla ser una tendència creixent entre els seus germans.

Aquest any, la negativa a seguir les regles imposades ha sumat nous protagonistes. Pablo i Miguel Urdangarin, els altres dos fills homes de la infanta, també haurien decidit absentar-se de la cita mallorquina.

La decisió és especialment significativa en el cas de Pablo, la família política del qual té residència a l'illa, cosa que faria la seva visita encara més lògica. Tanmateix, sembla que l'obligació d'esperar que el palau quedi lliure dels Reis i les seves filles és una condició que ja no estan disposats a acceptar. No es tracta d'una confrontació directa, sinó d'una rebel·lió silenciosa, un gest que evidencia el cansament i la fractura que pateix la família.