Laura Rodríguez, experta en monarquia, sentencia Letícia Ortiz: Nova Joan Carles

per Xavi Martín

Els murs del Palau de la Zarzuela guarden secrets que, cada cop amb més insistència, es filtren a l'opinió pública. El que durant anys va ser un rumor persistent avui s'ha convertit en una narrativa consolidada en els cercles propers a la monarquia: el matrimoni dels reis d'Espanya, Felip VI i Letícia Ortiz, està completament fracturat.

Tot i que la façana institucional es manté impecable en cada acte oficial, la realitat de portes endins dibuixa un panorama de vides separades, silencis prolongats i un pacte de convivència que prioritza la Corona per damunt de qualsevol vincle afectiu.

La distància entre tots dos no és recent, sinó el resultat d'una dècada de desgast. Molts situen el punt d'inflexió el 2012, amb l'esclat del cas Nóos. Va ser aleshores quan Letícia, en un moviment per salvaguardar la institució, va pressionar per establir un cordó sanitari al voltant de la infanta Cristina i Iñaki Urdangarin.

Aquella decisió, que pretenia protegir el futur regnat del seu marit, va obrir una escletxa insalvable amb una part de la família Borbó i va marcar l'inici d'una lenta però inexorable deterioració en la seva pròpia relació conjugal.

Vides paral·leles al Palau de la Zarzuela

La convivència entre Felip i Letícia s'ha transformat en el que el periodista Jaime Peñafiel va descriure com "un equip de treball". Compleixen amb la seva agenda, comparteixen pla davant les càmeres, però els seus camins es bifurquen en la intimitat.

Fonts palatines confirmen que el Rei ha fet del Palau de la Zarzuela el seu refugi principal, molt a prop de la seva mare, la reina Sofia. Per la seva banda, Letícia resideix al Pavelló del Príncep, la que va ser la residència conjugal, on ha construït una vida independent i allunyada del monarca.

Aquest distanciament ha alimentat tot tipus d'informacions sobre les seves vides privades. La tensió i les discussions constants haurien donat pas a una freda cordialitat, un acord tàcit per mantenir les aparences mentre cadascú reconstrueix la seva esfera personal. La imatge d'unitat que projecten és només això, una imatge. La realitat és la de dues persones que ja no comparteixen un projecte de vida en comú, només la prefectura de l'Estat.

Del fantasma de Del Burgo a nous inquilins al palau

L'ombra de Jaime del Burgo, l'advocat que va sacsejar els fonaments de la monarquia en afirmar haver estat amant de Letícia durant el seu matrimoni, ha tornat amb força. Unes declaracions a les quals el mateix Jaime Peñafiel va donar credibilitat. Cal recordar que el veterà periodista és, juntament amb Pilar Eyre, qui més interioritats sap de la Família Reial espanyola.

Les polèmiques declaracions de l'advocat del Burgo, que incloïen suposades trobades en una suite privada a la Zarzuela, han establert un precedent i han donat ales a noves i sorprenents revelacions. És aquí on emergeix la figura de Laura Rodríguez, experta en la Casa Reial, que a través de les seves plataformes ha ofert detalls sobre la nova realitat sentimental de la Reina.

Segons Rodríguez, aquella estada que en el seu dia va poder ocupar Del Burgo no ha quedat buida. La youtuber assegura que Letícia ha refet la seva vida i assenyala que un conegut director de cinema d'origen gallec s'hauria convertit en una presència habitual a la seva ala del palau, arribant fins i tot a pernoctar-hi. Per ser justos, la mateixa font apunta que el Rei Felip VI tampoc estaria sol. Se li atribueix una relació amb una dona pertanyent a una família aristocràtica, amb qui compartiria aficions i un cercle de confiança lluny de l'escrutini mediàtic.

Les afirmacions de Rodríguez dibuixen un paral·lelisme que resulta devastador per a la imatge de la Reina: el seu comportament és un reflex del del seu sogre, Joan Carles I. Diversos amants i no tenir la valentia de divorciar-se.