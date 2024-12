Nou problema per a Froilán després de la rajada de Belén Perea

La relació (o suposada relació) entre Felip Juan Froilán i la influencer mallorquina Belén Perea continua generant titulars en els últims dies. Tot i que el nét del Rei Emèrit ha negat rotundament qualsevol vincle sentimental amb la jove, el cert és que tots dos han estat vistos en repetides ocasions, sobretot a la nit madrilenya. Ara, la polèmica s'aviva per unes declaracions que, segons diversos mitjans, Froilán hauria dirigit a Belén, provocant una reacció molt visceral per part d'ella.

Un any complicat per a Belén Perea

Belén Perea no amaga que 2024 ha estat un període difícil en l'àmbit personal. En la seva última aparició a Instagram, la jove va explicar que ha travessat setmanes complexes, lluitant contra els seus propis pensaments i l'ansietat que, segons confessa, a vegades la desborda. Amb una fotografia en banyador i un missatge carregat d'honestedat, ha deixat veure que no està sent senzill gestionar tanta pressió.

“No està sent fàcil aquestes setmanes, però em prometo començar l'any millor del que l'acabaré”, va escriure.

| Froilán de Marichalar

Aquestes paraules arriben just després que Froilán sortís al programa de Telecinco ‘Fiesta’, afirmant que Belén era tan sols “una bona amiga” i negant amb rotunditat qualsevol altra naturalesa del seu vincle. Aquest comentari, segons es desprèn de les reaccions a les xarxes socials, podria haver ferit la influencer, qui hauria esperat un gest més proper o, almenys, més prudent per part del jove.

El disgust de Froilán i la tensió entre ambdós

Fonts properes a la parella —o a la “no parella”, segons la versió del mateix Froilán— expliquen que el nebot del Rei Felip VI estaria molest per l'exposició mediàtica que han generat les seves trobades amb Belén. El col·laborador Kike Calleja, en el mateix espai televisiu, va afirmar que Froilán li hauria reclamat a la mallorquina el fet que “sempre que quedo amb tu em pillen”.

Aquesta acusació indica que, per a Froilán, la presència de fotògrafs o altres curiosos no és una simple casualitat. Es rumoreja que el jove se sent vigilat i exposat, una situació que hauria portat a discussions entre ambdós. De fet, hi va haver un episodi recent en què, després de compartir part de la nit en un bar, van decidir sortir per separat per evitar ser fotografiats junts. La premsa rosa sap que un personatge tan conflictiu sempre acaba donant titulars.

| Froilán de Marichalar

Mentrestant, Belén Perea ha deixat clar a les seves xarxes que no passa pel seu millor moment emocional. Ha reconegut, a més, que no és fàcil conviure amb algú que travessa episodis d'ansietat, encara que se sent orgullosa d'expressar-se i de no callar el que sent.

El final de la “amistat especial”?

Els vaivens en la relació entre Froilán i Belén Perea mantenen el públic pendent de cada pas que fan. D'una banda, ella es mostra ferida per la manera en què el jove ha descrit el seu vincle a televisió. D'altra banda, Froilán està enfadat per la contínua exposició pública i les xafarderies que s'han generat al seu voltant.

Encara que han estat captats junts en diverses ocasions, tots dos insisteixen que no hi ha res més enllà d'una amistat. No obstant això, la tensió és evident, i les últimes declaracions de Belén, sumades a les queixes de Froilán en privat, indiquen que la situació no sembla millorar per ara.

Futur incert i més titulars a la vista

La història entre el nét del Rei Emèrit i la influencer mallorquina sembla estar lluny de resoldre's. Fins i tot si es tractés únicament d'una amistat, l'excessiva atenció de la premsa del cor i els rumors que corren per les xarxes socials dificulten qualsevol intent de normalitat.

No seria la primera vegada que Froilán tracta amb comentaris que afecten la seva vida privada. Amb el temps, s'ha convertit en una figura recurrent a la premsa rosa, apareixent en escenes pròpies de la nit madrilenya o vinculat a diferents amistats que, amb freqüència, acaben generant escàndol. Per la seva banda, Belén Perea lluita per gestionar una situació que se li ha anat de les mans, buscant la calma i l'equilibri que ara mateix semblen escassejar.

| ¡Hola!, Casa Real, XCatalunya

A curt termini, l'única certesa és que l'atenció mediàtica no s'aturarà. Qualsevol nova declaració en un plató o publicació d'Instagram s'analitzarà amb lupa, deixant a tots dos protagonistes exposats a la curiositat i, sovint, al judici públic.

Amb un 2024 a punt de tancar-se, queda per veure si el canvi d'any portarà amb si un escenari més tranquil per a tots dos o, al contrari, si continuarem escoltant parlar de la inestable relació entre Froilán i Belén Perea. És impossible però alguns ja especulen amb una futura participació a Gran Hermano Duo. Al cap i a la fi són personatges carn de canó de Telecinco.