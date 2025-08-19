Tomás Roncero explica la veritat sobre el nom del seu fill: 'És de culebrot'

Tomás Roncero no només és un periodista esportiu apassionat. També és un pare orgullós. En una entrevista recent, el col·laborador del Diario As i El Chiringuito va explicar la veritat sobre el nom del seu fill gran. Una història amb tocs de “culebrot”, com ell mateix reconeix, que resumeix la barreja entre passió personal i familiar.
Una decisió entre dos noms
Roncero va explicar que la seva dona volia dir-li Marcos. Ell preferia Santiago. El desacord inicial va desembocar en una solució que defineix com a salomònica. Finalment, el nen va ser registrat com a Marcos Santiago.
El mateix Roncero admet entre rialles que “sembla nom de culebrot”. Tanmateix, confessa sentir-se feliç amb l’elecció, perquè tots dos progenitors van quedar satisfets. L’anècdota, carregada d’humor i tendresa, mostra la faceta més familiar del periodista.
L’elecció no és casual. Santiago evoca inevitablement Santiago Bernabéu, el gran referent històric del Real Madrid. Roncero sempre ha assenyalat l’expresident blanc com un dels seus fars vitals. La seva passió pel club merengue és present en cada detall familiar. Tant, que el seu fill va ser soci del Madrid cinc hores després de néixer.
Soci des del bressol
El periodista va relatar que el petit va néixer a la Clínica San Francisco de Asís. Un hospital situat a pocs metres de l’estadi Santiago Bernabéu.Aquell mateix dia, a les sis i quart de la tarda, ja rebia una samarreta de nadó amb el seu nom i el carnet oficial de soci.
“El meu fill, amb cinc hores de vida, ja era madridista de ple dret”, va explicar Roncero amb emoció. Avui, aquest nen té 22 anys i està a punt de rebre la insígnia de plata del club.
El llegat familiar continua. El seu fill no només és aficionat, també ha decidit seguir els passos professionals del seu pare. Estudia Periodisme i Comunicació Audiovisual, amb una inclinació clara cap a l’esport. “Està gairebé més pirat que jo amb el Madrid”, bromeja Roncero. La transmissió de la passió futbolera ha estat completa.
Un moment inesborrable: La Décima
Roncero recorda amb especial emoció el gol de Sergio Ramos a Lisboa. Aquell cop de cap li va permetre abraçar el seu fill plorant. “Aquell dia vaig sentir que tot tenia sentit”, confessa. Al final, l’abraçada entre tots dos va simbolitzar no només la victòria, sinó la unió generacional al voltant del Madrid.
Roncero insisteix que mai ha amagat els seus colors. “Soc del Madrid i a qui no li agradi, que s’hi posi fulles”, afirma sense embuts. La seva sinceritat li ha valgut crítiques, però també respecte per no dissimular la seva passió. La història del nom del seu fill reflecteix aquesta mateixa autenticitat.
Una vida marcada per símbols
No és casual que Roncero combini en el seu imaginari Don Quijote i Santiago Bernabéu. Tots dos representen valors de lluita, fermesa i resistència. “Amb convicció es pot aconseguir tot”, repeteix. Per això, que el seu fill porti el nom de Marcos Santiago és també un gest simbòlic.
El relat sobre el nom del seu fill, lluny de ser anecdòtic, resumeix l’essència de Roncero: passió, autenticitat i madridisme inqüestionable. Un home que viu el futbol com a part de la seva vida quotidiana. “És un nom de culebrot, però bé”, va dir entre riallades.