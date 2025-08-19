Iván Labanda recorda el seu moment més dur al costat d'Elena Gadel (Com si fos ahir)

Ivan Labanda, actor i doblador català, ha revelat un episodi dramàtic que va compartir amb la seva companya de professió fa anys. Un succés que ho podia haver canviat tot i que ara surt a la llum, mostrant la cara més vulnerable de dos dels rostres més estimats de TV3.
La complicitat entre els actors sovint traspassa la pantalla o l'escenari. Comparteixen hores d'assajos, rodatges i funcions, forjant vincles que van més enllà del professional. Ivan Labanda i Elena Gadel en són un clar exemple.
Tots dos són figures consolidades en el panorama català, ell per la seva increïble versatilitat en programes com Polònia. Labanda va debutar molt jove a TV3 a la sèrie 'Laberint d'Ombres'. Era el Cesc a les últimes temporades de la telenovel·la. Un paper que anteriorment - hi va haver un salt temporal - va interpretar Sergi Ruiz.
I ella pel seu paper estel·lar a Com si fos ahir. Elena interpreta la Noe des de fa anys i el seu personatge s'ha convertit en un dels més estimats pel públic. Després d'una vuitena temporada amb poc protagonisme, s'espera que ella i el Miquel (Eduard Farelo) tinguin més trames.
Tanmateix, darrere dels seus èxits s'amagava un secret angoixant que ha romàs guardat durant anys. Un episodi que uneix les seves vides per sempre i que el mateix Labanda ha decidit compartir recentment, deixant tothom colpit.
Un trajecte que va acabar en malson
La història va ser revelada pel mateix Ivan Labanda en una recent entrevista radiofònica a RAC1. L'actor, conegut pel seu habitual sentit de l'humor, va adoptar un to molt més seriós per narrar el que va passar. Va succeir el 2018, quan tots dos compartien cartell al reeixit musical Cabaret.
Anaven en moto cap al teatre per a una nova funció, un trajecte que feien amb normalitat. Però aquell dia, la rutina es va trencar de la manera més abrupta possible. Un cotxe es va saltar un semàfor en vermell i els va envestir violentament.
L'impacte va ser brutal, segons el mateix relat de l'intèrpret. "Vaig sortir disparat donant voltes per sobre del cotxe", va confessar, descrivint una escena digna d'un especialista de cinema. La violència del xoc va deixar la moto destrossada i els dos ocupants estesos a l'asfalt.
La preocupació se li va apoderar a l'instant, no només per la gravetat del cop, sinó per un delicat secret que compartia amb la seva companya. Aquella situació convertia l'accident en una autèntica bomba de rellotgeria emocional.
L'angoixa d'un secret compartit
El veritable pànic d'Ivan Labanda no va ser la seva pròpia caiguda, sinó l'estat d'Elena Gadel. L'actriu de Com si fos ahir estava embarassada en aquell moment, una notícia que ben pocs coneixien. De fet, Labanda era una de les úniques persones del seu entorn que estava al corrent del seu estat.
"Va ser molt heavy perquè jo era l'única persona que sabia que l'Elena estava embarassada", va explicar l'actor. Aquesta circumstància va multiplicar la seva angoixa mentre veia la seva amiga i companya estesa a terra després del fort impacte.
La ment de l'actor es va omplir dels pitjors presagis en aquells instants de caos. La por per la salut de l'Elena i, sobretot, per la del nadó que esperava, el va paralitzar completament. Afortunadament, i malgrat l'espectacularitat del sinistre, tot va quedar en un ensurt monumental.
Després de l'accident, tots dos van ser atesos i es va confirmar que estaven bé. L'embaràs d'Elena Gadel va seguir el seu curs amb total normalitat, però el record d'aquell dia ha quedat gravat a foc a la memòria de tots dos protagonistes.