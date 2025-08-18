Logo xcatalunya.cat
Sorpresa a 'Pasapalabra': Manu talla la Rosa en ple directe per un motiu important

En Manu ha sorprès tothom avui a ‘Pasapalabra’ després d’interrompre el discurs de la Rosa per un motiu important

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

Al programa d'avui de Pasapalabra s'ha viscut un moment inesperat. Els espectadors han presenciat una escena que ha deixat tothom amb la boca oberta. Manu ha sorprès la seva rival Rosa i ha protagonitzat un instant que ja s'ha convertit en tema de conversa a les xarxes socials.

Tot ha començat amb normalitat, Rosa ha tornat al plató després d'haver perdut en l'anterior emissió. La jove s'ha enfrontat al seu duel inicial per recuperar la desitjada cadira blava. Amb rapidesa ho ha aconseguit i la seva victòria li ha retornat el pas directe al concurs principal.

Home de cabell curt i barba amb expressió somrient i pensativa, vestit amb camisa verda, en un estudi de televisió amb persones desenfocades al fons
Roberto Leal parla sobre el pot de ‘Pasapalabra’ | Antena 3

Després d'aquesta primera emoció, Roberto Leal, presentador del format televisiu, ha pres la paraula i ha anunciat que el pot del programa ha arribat als dos milions dos-cents mil euros. La xifra ha sorprès fins i tot els mateixos concursants. El públic ha esclatat en aplaudiments i la quantitat ha estat qualificada d'astronòmica pel mateix Roberto.

Manu i Rosa parlen sobre el pot de Pasapalabra

Després ha començat la tradicional presentació i Roberto ha anat saludant els convidats i concursants. Quan ha arribat el torn de Manu, rival de Rosa, el presentador li ha preguntat la seva opinió sobre el pot.

Manu ha confessat amb sinceritat: “Mai vaig pensar que veuria aquests diners en aquest plató, és preciós”. Les seves paraules han arrencat somriures al públic.

Un jove de cabells rossos somriu mentre participa en un programa de televisió amb públic al fons.
Manu confessa que està feliç amb els diners que s'han acumulat al pot | Antena 3

El moment més sorprenent ha arribat amb Rosa. Roberto li ha preguntat si recordava quant era el pot quan va entrar per primera vegada al programa.

Rosa ha respost: “La veritat és que no, suposo que uns vuit-cents mil més o menys”. Tot seguit ha fet una broma molt personal: “És un número molt bonic, vols que et digui de quin color és? És rosa”. La concursant ha jugat amb el seu propi nom i ha insinuat amb humor que el pot li pertanyia.

Manu paralitza el discurs de Rosa a Pasapalabra

En aquell instant Manu ha tallat de manera inesperada Rosa. El jove ha intervingut amb una frase que ha deixat tothom en silenci: “És de color Manu”. Ningú s'ho esperava i les seves paraules han provocat riallades i murmuris al plató.

Després de l'anècdota, els concursants han continuat el programa i tant Manu com Rosa han demostrat un gran nivell de joc. Tots dos s'han esforçat al màxim per apropar-se a la possibilitat de guanyar el premi milionari. El programa d'avui ha quedat gravat a la memòria de tots els seguidors de Pasapalabra.

