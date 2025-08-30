Telma Ortiz pren una decisió amb la princesa Leonor que emocionarà la família

Després d'un temps allunyada del focus mediàtic, Telma Ortiz ha tornat a convertir-se en el centre de totes les mirades. I tot després que hagi sortit a la llum la darrera i emotiva decisió que ha pres amb la seva neboda, la princesa Leonor.
Després de gaudir d'uns dies de descans, la futura reina d'Espanya ja ha reprès les seves obligacions. Tant és així que aquest mateix diumenge, 31 d'agost, es desplaçarà fins a la base aèria de San Javier, Múrcia, per començar amb la darrera fase de la seva formació castrense.
Allà, la princesa Leonor tindrà l'oportunitat de conèixer les instal·lacions i de reunir-se amb la resta d'alumnes de l'Acadèmia General de l'Aire abans de començar les classes. Un curs formatiu que començarà aquest dilluns, 1 de setembre.
Tanmateix, dies abans que la princesa Leonor doni el tret de sortida a aquesta nova etapa formativa, Telma Ortiz ha pres una emotiva decisió: acomiadar-se personalment d'ella.
Telma Ortiz es va reunir amb la princesa Leonor abans que reprengués la seva formació militar
Abans de continuar amb la seva formació militar, la princesa Leonor ha viscut un moment molt especial. I és que, tal com ha transcendit en les darreres hores, l'hereva al tron ha protagonitzat una trobada familiar que ha emocionat els més propers.
Gràcies a la decisió que ha pres la seva tia, Telma Ortiz, ha viscut un moment molt especial i familiar envoltada dels seus éssers estimats. Sempre discreta i allunyada del focus mediàtic, la germana de Letícia no ha volgut deixar passar l'oportunitat d'acomiadar-se de la seva neboda.
Telma sap bé què significa aquest nou repte per a la princesa Leonor. Per això no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora d'organitzar una trobada per transmetre-li tot el seu suport.
Segons ha transcendit, l'acomiadament ha tingut un caràcter íntim i molt familiar, en un ambient on les emocions van estar a flor de pell. Tant és així que la jove ha rebut tota mena de consells per part de Telma Ortiz que, sens dubte, guardarà a la seva memòria.
Com era d'esperar, la decisió de Telma ha estat molt valorada per tothom, especialment per la reina Letícia, que li agraeix l'afecte que li ha demostrat a la princesa Leonor.
Tot i que en els darrers temps la vida personal de Telma ha estat marcada per la distància, no ha dubtat a fer un pas endavant per donar suport a la seva neboda. El seu gest confirma que, malgrat les obligacions i la distància, la família roman unida.