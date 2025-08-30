Telma Ortiz toma una decisión con la princesa Leonor que emocionará a su familia

Tras un tiempo alejada del foco mediático, Telma Ortiz ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas. Y todo después de que haya salido a la luz la última y emotiva decisión que ha tomado con su sobrina, la princesa Leonor.

Tras disfrutar de unos días de descanso, la futura reina de España ya ha retomado sus obligaciones. Tanto es así que este mismo domingo, 31 de agosto, se desplazará hasta la base aérea de San Javier, Murcia, para comenzar con la última fase de su formación castrense.

| Instagram, @casareal.es

Allí, la princesa Leonor tendrá la oportunidad de conocer las instalaciones y de reunirse con el resto de alumnos de la Academia General del Aire antes de comenzar con las clases. Un curso formativo que comenzará este lunes, 1 de septiembre.

Sin embargo, días antes de que la princesa Leonor dé el pistoletazo de salida a esta nueva etapa formativa, Telma Ortiz ha tomado una emotiva decisión: despedirse personalmente de ella.

Telma Ortiz se reunió con la princesa Leonor antes de que retomara su formación militar

Antes de continuar con su formación militar, la princesa Leonor ha vivido un momento muy especial. Y es que, tal y como ha trascendido en las últimas horas, la heredera al trono ha protagonizado un encuentro familiar que ha emocionado a los más cercanos.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Gracias a la decisión que ha tomado su tía, Telma Ortiz, ha vivido un momento muy especial y familiar rodeada de sus seres queridos. Siempre discreta y alejada del foco mediático, la hermana de Letizia no ha querido dejar pasar la oportunidad de despedirse de su sobrina.

Telma sabe bien lo que significa este nuevo reto para la princesa Leonor. Por eso no se lo ha pensado dos veces a la hora de organizar un encuentro para transmitirle todo su apoyo.

| Europa Press

Según ha trascendido, la despedida ha tenido un carácter íntimo y muy familiar, en un ambiente donde las emociones estuvieron a flor de piel. Tanto es así que la joven ha recibido todo tipo de consejos por parte de Telma Ortiz que, sin duda, guardará en su memoria.

Como era de esperar, la decisión de Telma ha sido muy valorada por todos, especialmente por doña Letizia, quien le agradece el cariño que le ha demostrado a la princesa Leonor.

Aunque en los últimos tiempos la vida personal de Telma ha estado marcada por la distancia, no ha dudado en dar un paso al frente para apoyar a su sobrina. Su gesto confirma que, a pesar de las obligaciones y la distancia, la familia permanece unida.