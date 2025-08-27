Es confirma allò de Hans Arús a Aruseros i La Sexta

L'expectació feia setmanes que creixia a l'òrbita Arús, amb rumors insistents i moviments subtils als comptes oficials del programa. Després de pistes i silencis mesurats, la cadena ha resolt incògnites i ha ordenat el seu tauler televisiu per a un setembre amb novetats contundents.
LaSexta recupera el cap de setmana
La confirmació ja és pública i no admet matisos: ‘Aruser@s Weekend’ torna a la graella amb Hans Arús com a presentador titular. L'edició de cap de setmana començarà el dissabte 6 de setembre, amb emissió de nou a onze del matí. El moviment ve acompanyat d'una altra peça rellevant: l'Aruser@s diari torna el dilluns 25 d'agost amb Alfonso Arús liderant el tram matinal. L'estratègia reforça una marca líder que acumula curs rere curs, dominant la franja i fidelitzant audiència amb actualitat, humor i ritme propi.
La cadena ho oficialitza i Alfonso fa broma al plató
La Sexta ha comunicat l'aposta als seus canals oficials, detallant horari, continguts propis i el paper del nou conductor dels caps de setmana. Poques hores després, Alfonso Arús va celebrar l'anunci amb ironia davant l'audiència i va deixar una frase que retrata la seva complicitat familiar. “Tindrem problemes”, va deixar anar entre rialles, confirmant l'ascens de Hans i posant la cirereta a la notícia en ple retorn del programa. La marca ‘Weekend’ no és nova per a l'audiència, tot i que la seva trajectòria va ser abrupta quan va desaparèixer de la graella.
La primera parada va arribar durant el Mundial de Qatar, quan la cadena va decidir donar-li vacances per eludir un calendari impossible. Mesos més tard, al març de 2023, se'n va certificar la cancel·lació definitiva, a canvi de reforçar l'edició diària amb més minuts en antena. La foto avui és diferent: les audiències d'Aruser@s han crescut amb constància, i Atresmedia busca explotar la seva franquícia amb una finestra addicional. Hans Arús no és un desconegut per a l'audiència, visible cada matí com a analista de tendències i rostre habitual a la taula del programa.
Qui és Hans i com encaixa en la nova aposta
Al desembre, ja va exercir de presentador circumstancial quan el seu pare va emmalaltir, guanyant solvència en directe i rebent una acollida notable del públic. El seu perfil a xarxes mostra un to professional, lligat al fitness i al format, amb publicacions d'agraïment i bastidors televisius. La versió de cap de setmana li permetrà desenvolupar seccions pròpies, preparades durant la setmana, i reforçar el vincle amb una comunitat molt activa. El moviment arriba en un marc molt competitiu, on els matins concentren marques històriques i experiments que busquen esgarrapar dècimes cada setmana.
La Sexta potencia la seva franquícia més rendible i confia a Hans una porta juvenil, complementària al segell reconeixible d'Alfonso en el dia a dia. Les xifres del curs anterior avalen l'aposta, amb Aruser@s liderant tres temporades seguides i una base fidel que garanteix arrencades sòlides al setembre. Si l'estrena funciona, la cadena podria explorar especials temàtics, nous col·laboradors i sinergies amb el seu univers digital per allargar l'efecte locomotora. Amb la data fixada i l'equip en marxa, el pla és clar: consolidar el lideratge diari i guanyar el matí del cap de setmana.