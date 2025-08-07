La televisió d’Anglaterra treu a la llum una informació estranya sobre Carles III

De vegades, les revelacions més sorprenents arriben en el moment menys esperat. N'hi ha prou amb un micròfon encès, un comentari casual i una figura pública amb ganes de fer broma. I quan s'hi involucra la reialesa, i especialment el rei Carles III, tot pren un altre nivell d'interès.
És el que va passar durant un episodi recent de Talk Horse, un pòdcast britànic que va reunir en conversa cares conegudes. L'escenari va ser ni més ni menys que els jardins del Castell de Windsor, a pocs passos del mateix rei Carles III.
Bromes sobre Carles III amb títol inclòs
Tot just començar el programa, el jove Tristan Phipps, de Made in Chelsea, va deixar anar un comentari una mica imprudent. Amb el rei, a només 200 metres, va confessar entre rialles que aspirava a un títol honorífic. I que, si el seu company Alan Titchmarsh podia “parlar-li bé al ganàpia”, seria ideal.
Alan, amb l'experiència que dona la seva amistat de més de quaranta anys amb Carles, no va deixar passar el comentari. Amb to amistós, el va corregir amb elegància i humor: “Bé, t'anirà millor si comences a anomenar-lo Sa Majestat en lloc de Sa Altesa Reial”. L'observació no va ser casual, des que Carles va pujar al tron, aquest tractament és obligatori.
La conversa va continuar amb bromes sobre el protocol, però el moment va deixar clar una cosa important. Fins i tot en contextos relaxats, hi ha normes al Palau Reial que no es passen per alt. I qui aspira a formar part del cercle més proper les ha d'aprendre.
La cara menys coneguda del rei
Alan, condecorat recentment pels seus serveis a l'horticultura i la caritat, va parlar també del costat menys visible del rei. En una entrevista anterior, el va descriure com “la persona més treballadora que conec”. I no es va quedar aquí amb les seves paraules.
Va assegurar que Carles no només té una forta consciència ambiental i social, sinó que també actua en conseqüència. “No només en parla, ho fa”, va afirmar. Tot i ser un expert en jardineria, Alan va confessar que mai dona consells al rei sobre aquest tema.
Segons explica, les seves converses giren entorn de l'amor compartit per la natura. “Qualsevol que el conegui, que hagi treballat amb ell, queda meravellat amb la seva energia desbordant”, va afegir.
Detalls que diuen molt
El rei, segons Alan, va tenir un gest especial durant el lliurament del seu títol de Comanador de l'Orde de l'Imperi Britànic. Li va recordar amb simpatia que “estava ascendint en la jerarquia”, al·ludint al seu pas de Membre de l'Orde de l'Imperi Britànic (MBE) a CBE. Una frase que demostra la proximitat entre tots dos.
Aquest intercanvi, transmès en un context informal, deixa clar que fins i tot entre jardins i bromes, el protocol i la figura del rei continuen intactes. I que Carles III, lluny de la rigidesa que molts imaginen, conserva el carisma d'algú molt humà.