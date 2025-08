Kate Middleton, molt il·lusionada, anuncia una notícia que sorprendrà els Windsor

Kate Middleton, més enllà de ser la princesa de Gal·les i esposa de l'hereu de la Corona, és reconeguda per la seva proximitat amb les persones. L'opinió general és que no necessita obligacions imposades ni actes solemnes per connectar amb la gent. La seva manera d'apropar-se a les famílies i el seu compromís real l'han convertit en un referent.

Cada iniciativa que lidera té un impacte directe en qui més ho necessita, fins i tot, es diu que Kate és qui millor entén els desafiaments actuals de la societat. La seva implicació va més enllà de l'etiqueta, demostrant que la reialesa pot ser propera. I una vegada més, la princesa ho ha deixat clar amb un projecte que reflecteix la seva essència.

| Instagram, @princeandprincessofwales, @earlychildhood

Un projecte de Kate que posa les famílies al centre

Kate ha anunciat el llançament d'uns films animats que marcaran un abans i un després. Es tracta d'un projecte que fa mesos que s'està gestant sota la supervisió directa de la princesa i que ara veu la llum amb un propòsit molt clar: transformar la primera infància.

“La primera infància ha estat reconeguda com l'oportunitat d'or per construir bases sòlides per a la salut i la felicitat en el futur”. Ha afirmat Kate Middleton i aquesta visió és la que ha inspirat la creació dels nous films animats. Les peces volen ensenyar als adults com generar interaccions afectuoses amb els infants des dels seus primers anys.

“Volem crear consciència i celebrar l'extraordinari valor dels moments quotidians de connexió”, ha destacat la princesa. Kate ha estat molt implicada en cada fase, des dels tallers creatius fins al treball amb il·lustradors. Els films s'utilitzaran com a eina de suport per a professionals i voluntaris que treballen amb famílies.

| Instagram, @princeandprincessofwales, @earlychildhood

Educar en emocions, la missió personal de Kate Middleton

Per a Kate, aquestes habilitats socials i emocionals són essencials per a la vida adulta. “Són pilars fonamentals que poden ajudar-nos al llarg de la vida”, ha explicat amb convicció. El propòsit d'aquest projecte és preparar les noves generacions per a un món cada vegada més desafiador.

La princesa ho defineix com “una oportunitat sagrada per transformar les nostres societats per millor”. Aquest llançament no només ha il·lusionat els Windsor, sinó que també ha estat molt ben rebut per educadors i experts. Kate Middleton segueix demostrant que el seu llegat va molt més enllà del protocol, sempre buscant un impacte positiu en la societat.