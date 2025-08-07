Ja està confirmat el rumor que corre per Buckingham Palace sobre el príncep Harry

Les decisions que pren Harry des que va sortir de la família reial i va publicar el seu llibre mai passen desapercebudes. Tots els focus estan posats sobre el fill menor del rei Carles III, a l'espera de qualsevol moviment que faci. Tot en ell s'analitza mil·limètricament i sempre hi ha qui, fins i tot els més propers, se sorprenen.
Malgrat les polèmiques que ha generat Harry amb declaracions en entrevistes o publicacions, algunes de les seves accions eren molt destacables. Una situació que sembla estar arribant al seu final. A Buckingham, els rumors van i venen, però alguns ja són impossibles d'ocultar.
El final d'una etapa de solidaritat
Harry, juntament amb el príncep Seeiso, va decidir tallar el seu vincle amb l'organització benèfica Sentebale. Va ser fundada l'any 2006 i la iniciativa pretenia donar suport a infants i joves amb VIH a l'Àfrica. La renúncia va arribar al març, després d'una disputa interna que va escalar ràpidament.
El detonant va ser la presidència de la doctora Sophie Chandauka. A partir d'aquest canvi, es va generar una forta divisió dins de la junta directiva. La Comissió de Beneficència va acabar confirmant que es va perdre l'oportunitat de resoldre les diferències.
L'informe no va afavorir ningú i va deixar en evidència un ambient marcat per tensions i errors de gestió. “Es va permetre que una disputa perjudicial danyés la reputació de l'organització benèfica”, van indicar. Tot i això, la doctora Chandauka seguirà al capdavant del consell.
Una sortida que fa mal
Des de l'entorn de Harry asseguren que està devastat amb la situació. “Es va permetre al president triomfar mitjançant una adquisició hostil”, va afirmar una font propera al duc al mitjà The Time. Encara que ha estat caut en les seves declaracions, el seu malestar és evident.
El mateix portaveu de Harry va anunciar que buscarà noves formes d'ajudar. “El duc de Sussex se centrarà ara a trobar noves maneres de continuar donant suport als infants de Lesotho i Botswana”, va expressar. El vincle emocional amb la causa segueix vigent, encara que el camí hagi canviat.
De l'altra banda, Chandauka va ser clara a l'hora de denunciar una campanya mediàtica perjudicial. “Ha causat un dany incalculable i ofereix una visió dels comportaments inacceptables que es mostren en privat”, va dir. Va afegir: "Estem sortint no només agraïts d'haver sobreviscut, sinó més forts: més centrats, millor governats, ambiciosos amb audàcia i amb la nostra dignitat intacta".
Una decisió que deixa empremta
La distància entre Harry i Sentebale no és només administrativa. Marca el tancament d'una etapa profundament significativa per a ell. Una etapa construïda sobre el record de la seva mare, la princesa Diana.
A Buckingham, observen des de la distància l'actuació de Harry, i molts es pregunten quin serà el següent pas. El cert és que aquest episodi ha deixat ferides obertes, encara que amb la possibilitat que el príncep comenci de nou.