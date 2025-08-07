Logo xcatalunya.cat
Ja està confirmat el rumor que corre per Buckingham Palace sobre el príncep Harry

El que va començar com un simple comentari entre parets reials es confirma i l'impacte ja és impossible d'ocultar

per Angélica Oyarzún

Les decisions que pren Harry des que va sortir de la família reial i va publicar el seu llibre mai passen desapercebudes. Tots els focus estan posats sobre el fill menor del rei Carles III, a l'espera de qualsevol moviment que faci. Tot en ell s'analitza mil·limètricament i sempre hi ha qui, fins i tot els més propers, se sorprenen.

Malgrat les polèmiques que ha generat Harry amb declaracions en entrevistes o publicacions, algunes de les seves accions eren molt destacables. Una situació que sembla estar arribant al seu final. A Buckingham, els rumors van i venen, però alguns ja són impossibles d'ocultar.

Un home amb barba i cabell curt sosté un micròfon mentre porta un vestit fosc i camisa blanca.
Harry al centre de la polèmica i acusat de pràctiques que són negatives | Europa Press

El final d'una etapa de solidaritat

Harry, juntament amb el príncep Seeiso, va decidir tallar el seu vincle amb l'organització benèfica Sentebale. Va ser fundada l'any 2006 i la iniciativa pretenia donar suport a infants i joves amb VIH a l'Àfrica. La renúncia va arribar al març, després d'una disputa interna que va escalar ràpidament.

El detonant va ser la presidència de la doctora Sophie Chandauka. A partir d'aquest canvi, es va generar una forta divisió dins de la junta directiva. La Comissió de Beneficència va acabar confirmant que es va perdre l'oportunitat de resoldre les diferències.

L'informe no va afavorir ningú i va deixar en evidència un ambient marcat per tensions i errors de gestió. “Es va permetre que una disputa perjudicial danyés la reputació de l'organització benèfica”, van indicar. Tot i això, la doctora Chandauka seguirà al capdavant del consell.

Els prínceps Harry i Seeiso somriuen mentre observen una taula amb productes en un esdeveniment a l'aire lliure, un d'ells porta un barret tradicional i hi ha una carpa de fons.
El príncep Harry i el príncep Seeiso participen activament en la fundació | Instagram, @sentebale

Una sortida que fa mal

Des de l'entorn de Harry asseguren que està devastat amb la situació. “Es va permetre al president triomfar mitjançant una adquisició hostil”, va afirmar una font propera al duc al mitjà The Time. Encara que ha estat caut en les seves declaracions, el seu malestar és evident.

El mateix portaveu de Harry va anunciar que buscarà noves formes d'ajudar. “El duc de Sussex se centrarà ara a trobar noves maneres de continuar donant suport als infants de Lesotho i Botswana”, va expressar. El vincle emocional amb la causa segueix vigent, encara que el camí hagi canviat.

Home amb jaqueta blava saludant un grup de persones somrients a l’aire lliure
Harry participant en les activitats de la fundació Sentebale, que ja formen part del passat | Instagram, @sentebale

De l'altra banda, Chandauka va ser clara a l'hora de denunciar una campanya mediàtica perjudicial. “Ha causat un dany incalculable i ofereix una visió dels comportaments inacceptables que es mostren en privat”, va dir. Va afegir: "Estem sortint no només agraïts d'haver sobreviscut, sinó més forts: més centrats, millor governats, ambiciosos amb audàcia i amb la nostra dignitat intacta".

Primer pla en banc i negre de Lady Di somrient
La fundació també havia estat creada en memòria de Diana, mare de Harry | Europa Press

Una decisió que deixa empremta

La distància entre Harry i Sentebale no és només administrativa. Marca el tancament d'una etapa profundament significativa per a ell. Una etapa construïda sobre el record de la seva mare, la princesa Diana.

A Buckingham, observen des de la distància l'actuació de Harry, i molts es pregunten quin serà el següent pas. El cert és que aquest episodi ha deixat ferides obertes, encara que amb la possibilitat que el príncep comenci de nou.

