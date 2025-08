El castell de Balmoral confirma el cridaner rumor que circula sobre el rei Carles

Un rumor molt comentat sobre el rei Carles ha agafat força recentment i ha estat confirmat des d'una de les residències més emblemàtiques de la família reial britànica. El castell de Balmoral, situat a Escòcia, ha posat en marxa una iniciativa que ha cridat l'atenció del públic i dels mitjans. Aquesta novetat ha generat nombroses reaccions i ha convidat a analitzar aspectes poc coneguts del monarca.

En concret, el castell ha començat a produir una gamma especial de galetes per a gossos, cosa que revela una faceta més íntima i personal de Carles III. Aquestes galetes s'han elaborat amb ingredients naturals, com farina integral, ou i brou de pollastre, i s'han enfornat a les cuines de la finca. L'originalitat d'aquest projecte ha sorprès molts, ja que combina el prestigi reial amb la cura de les mascotes.

La botiga oficial del castell ja ha incorporat aquestes llaminadures al seu catàleg, on es poden adquirir per un preu de 5 lliures per bossa. A més de les galetes, també s'han posat a la venda collars i corretges de tweed, bosses de llaminadures i bols decorats amb l'escut d'armes de la corona. Aquests productes reflecteixen la tradició escocesa i l'apreci que la família reial sent pels seus gossos.

El rei Carles reforça el seu amor pels gossos des de Balmoral

El rei Carles és àmpliament reconegut pel seu amor als animals, especialment als gossos, i enguany ha incorporat a la seva família un Lagotto romagnolo anomenat Snuff. Aquest gos, especialitzat en la cerca de tòfones, ha estat la primera mascota canina pròpia del monarca en gairebé dues dècades. Aquest fet ha atret l'atenció del públic i ha donat peu a múltiples comentaris.

Per la seva banda, la reina Camila també ha demostrat el seu afecte pels gossos, tot i que amb un enfocament diferent. Al maig, ha rescatat un cadell sense pedigrí d'una protectora propera al palau de Buckingham. Moley, com ha estat anomenat, és una barreja de races que ha conquerit el cor de Camila i forma part de la família reial.

Balmoral confirma la faceta més personal del rei Carles

La confirmació des del castell de Balmoral sobre aquesta iniciativa lligada a les mascotes del rei Carles ha revelat un aspecte menys conegut del monarca. Aquest projecte, que transcendeix el seu valor comercial, reflecteix la dedicació personal i l'amor que professa pels seus animals. Més enllà del protocol, es veu una dimensió més propera del rei.

Sense dubte, aquest detall ha sorprès i encantat l'audiència, ampliant la imatge pública del rei Carles III. La combinació de tradició, natura i afecte cap als gossos ha consolidat una imatge i ha aportat un nou matís a la seva figura pública i personal.