Ana Pelayo felicita Gavi (21) pel seu aniversari: Tothom diu el mateix

El migcampista del FC Barcelona, Gavi, ha celebrat el seu 21è aniversari per tot el que val. Tot i haver travessat una temporada complicada per culpa d'una lesió que el va mantenir lluny del camp durant gairebé un any, el sevillà ha tornat amb força a la gira de pretemporada al Japó, sent un dels jugadors més destacats.
Aquest 5 d'agost, el jove jugador va rebre milers de missatges de felicitació. Des del club, els seus companys de vestidor i milers de fans a les xarxes socials, tots van voler desitjar-li el millor en aquest dia especial. Però entre totes aquestes felicitacions, n'hi va haver una que es va endur tota l'atenció.
La felicitació més esperada: Ana Pelayo i el seu missatge romàntic
La gran protagonista del dia va ser Ana Pelayo, la parella de Gavi.La sevillana, graduada en Criminologia, ha estat present durant tota la gira del Barça al Japó i Corea, donant suport a la seva parella des de la graderia juntament amb la família del futbolista.
Ana manté una relació propera amb els éssers estimats de Gavi, com la seva germana Aurora i el xicot d'aquesta, amb qui comparteix nombrosos moments. Tot i que sol ser discreta amb la seva vida personal, no va dubtar a fer pública la seva felicitació d'aniversari, penjant tres imatges que van deixar sense paraules tots els seguidors del futbolista.
Fotos inèdites i paraules des del cor
A la primera imatge, se'ls veu caminant d'esquena agafats de la mà, en una escena íntima i tendra. La dedicatòria que l'acompanya diu: "Feliç aniversari, amor meu". Un gest senzill però profundament romàntic que no va passar desapercebut entre els fans del jugador.
La segona foto mostra Gavi somrient directament a càmera, mentre Ana li escriu: "Love you, baby", que en castellà es tradueix com "T'estimo, nadó". La frase, directa i afectuosa, confirma la bona sintonia que existeix entre tots dos.
La darrera imatge és una recopilació de moments junts: selfies durant viatges recents a Tanzània, fotos a Corea i Japó durant les estones lliures de la gira del Barça, i altres escenes personals que fins ara no s'havien vist. Un petit àlbum romàntic que ha commogut tothom.
La resposta de Gavi i els missatges dels seus companys
Gavi no va trigar a compartir les publicacions d'Ana a les seves pròpies històries d'Instagram, agraït i visiblement emocionat. A més, va reaccionar a les desenes de missatges que li van deixar els seus companys d'equip, com Lamine Yamal, Pedri, Raphinha i Lewandowski.
Cadascun d'ells va bussejar a la seva galeria de fotos per trobar imatges entranyables amb l'aniversari, des de moments als entrenaments fins a celebracions de gols. El més jove del grup, Lamine, va publicar una foto divertida amb Gavi, mentre que Pedri va optar per una seqüència més emotiva que va demostrar la seva gran amistat.
La família també va dir present: el paper d'Aurora
Una altra figura clau a la vida de Gavi que no es va oblidar de felicitar-lo va ser la seva germana Aurora. Sempre present als partits del Barça, Aurora va publicar diverses fotos amb el seu germà, rememorant moments d'infància i d'altres més recents que deixen clar el fort vincle que els uneix.
La jove ha estat un pilar fonamental en la recuperació del jugador durant la seva llarga lesió, acompanyant-lo en moments complicats i donant-li suport a cada pas del seu retorn a la gespa.
Un retorn triomfal i un aniversari rodó
La gira asiàtica ha suposat no només la recuperació futbolística de Gavi, sinó també una celebració emocional en tots els sentits. Després de brillar en diversos partits i mostrar que està llest per tornar a ser un titular indiscutible, el migcampista acaba la pretemporada amb optimisme, amor i molta energia.
Gavi torna a Barcelona amb el somriure de qui sap que el millor està per venir. Un aniversari que no oblidarà i una història d'amor amb Ana Pelayo que ja ha conquerit els cors culers. Felicitats, Gavi!