Surt a la llum un nou engany de Meghan Markle

La recent polèmica al voltant de Meghan Markle i la seva línia de productes “As Ever” l'ha tornat a col·locar al centre del focus. El que va començar com una sèrie de fotografies idíl·liques a les xarxes socials, amb l'exduquessa gaudint de melmelades o tes suposadament cultivats i preparats per ella, ha derivat en una forta crítica. Els articles no s'elaboren a la seva finca de Montecito, sinó en fàbriques a més de 3.200 km, segons ha revelat informació exclusiva de premsa espanyola.

El que van revelar els fets

Tot va començar quan Meghan va transitar de “American Riviera Orchard” a “As Ever”. Va llançar aquesta marca sota la promesa de “productes de la regió”, molt lligats a la seva vida a Santa Bàrbara, Nova York. Tanmateix, els documents assenyalen clarament que la producció real s'ubica fora d'aquesta zona.

En alguns casos, fins i tot se sospita que depèn de proveïdors de baix cost, al mateix temps que es ven el te o altres articles a preus fins a tres vegades més alts que marques similars. Aquest desfasament entre el relat d'estil de vida “fet a mà” i la realitat industrial ha encès les alarmes.

Crítiques d'experts reals

L'equip de Meghan va respondre que el canvi de nom va ser conscient: “American Riviera Orchard” limitava la marca a Montecito, mentre que “As Ever” permetria més flexibilitat. Experts en màrqueting i brànding critiquen que la seva marca d'estil de vida sembla més una maniobra comercial que un reflex real d'autenticitat.

Doug Eldridge, fundador d'Achilles PR, va assenyalar que Meghan està promovent “desitjos, no necessitats”. També va sentenciar que li manca una autèntica connexió amb el consumidor mitjà. De la mateixa manera, Hilary Fordwich, experta en la reialesa, va acusar Meghan d'estar “fora de contacte” durant moments econòmics difícils, afegint que aquest elitisme pot “allunyar els consumidors mitjans”.

Hugo Vickers, autor i expert en reialesa, va fer referència al “social mountaineering” de Markle, que hauria aconseguit gràcies al seu matrimoni amb Harry i, segons ell, l'hauria ajudat a assolir el seu estatus.

Polèmica al voltant de la figura de Meghan

Des de la seva sortida oficial de la corona britànica el 2020 després del “Megxit”, Meghan ha treballat per redefinir-se a través de projectes de marca personal. Ha creat un pòdcast, un acord amb Netflix (With Love, Meghan) i ara “As Ever”. Però aquest ecosistema també ha atret l'atenció dels mitjans britànics, més crítics que els nord-americans. Al Regne Unit, la fixació amb cada moviment seu s'ha intensificat. Cap dels seus productes –des de melmelades fins a tes o roba– escapa a ser revisat pels mitjans i l'opinió pública.

A més, la polèmica ha derivat en un episodi curiós. L'escut del logotip de “As Ever” guarda una sorprenent semblança amb el d'un petit municipi mallorquí, que estudia accions legals. Darrere de l'encant de Meghan en entorns bucòlics, es pot apreciar una línia editorial molt estudiada.