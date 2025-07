Letizia Ortiz fa plorar un nen de 8 anys

L'aura que envolta la Reina Letizia ha estat marcada des dels seus inicis per certa controvèrsia, especialment en els moments en què s'exposa davant la ciutadania. Tot i que ha aconseguit una transformació de la seva imatge en els darrers anys gràcies a la tasca dels seus assessors, continuen existint episodis que reobren l'etern debat sobre la seva proximitat i espontaneïtat. L'últim episodi, viscut en un acte institucional a Marín, ha tornat a l'actualitat aquest perfil de reina poc empàtica que tant se li ha retret.

Un acte a Marín i una escena inesperada

Durant la recent entrega de despatxos de l'Armada, un esdeveniment esperat tant pels cadets com per les seves famílies, la presència de la Reina Letizia va estar envoltada de fortes mesures de seguretat. L'ocasió, marcada per l'emoció del retrobament amb la seva filla Leonor, que culminava la seva formació militar, era també un moment especial per a desenes de famílies. Tanmateix, no tots els assistents van poder gaudir d'aquesta proximitat esperada amb la reialesa

Va ser precisament durant la sortida de l'acte quan es va viure un moment que ha corregut com la pólvora a les xarxes socials. Un nen de només vuit anys, il·lusionat davant la possibilitat de saludar la reina, va veure com l'oportunitat s'esvaïa de manera abrupta. Letizia, fidel al protocol i enmig d'un desplegament de seguretat més intens per estar acompanyada de les seves filles, va evitar el contacte directe amb el públic.

El petit, en veure frustrat el seu desig, va esclatar a plorar davant la mirada atònita de la seva mare i diversos testimonis, que no van dubtar a mostrar el seu desconcert.

La mare del nen confessava poc després la seva sorpresa i desil·lusió: “Mai vaig pensar que es comportaria així. El meu fill només volia donar-li la mà”. Aquest testimoni, sumat a les imatges i comentaris que han circulat en plataformes com X (abans Twitter) i Instagram, han reactivat les crítiques envers l'actitud de la reina en actes públics.

No és un fet aïllat

No és la primera vegada que Letizia Ortiz s'enfronta a qüestionaments per la seva manera d'interactuar amb el poble. Des de la seva arribada a la Casa Reial, ha estat etiquetada amb adjectius com a “controladora” o “distant”, mentre que el seu marit, Felipe VI, és percebut de manera més propera i senzilla per bona part de l'opinió pública.

Malgrat els esforços evidents de l'entorn de la Casa Reial per fer de Letizia una figura més accessible —inclosa la seva presència a les xarxes socials i una agenda més social—, els gestos espontanis d'humanitat semblen no acompanyar-la en els moments clau.

L'anècdota del nen de Marín ha trobat ressò en comentaris i mems que subratllen el contrast entre la naturalitat de Felipe VI i el comportament gairebé robòtic de la reina, un símil que alguns usuaris han portat a l'extrem comparant-la amb intel·ligències artificials.

Aquest tipus de comparacions, lluny de ser un fenomen aïllat, mostren com la percepció pública continua resistint-se als canvis superficials d'imatge i exigeix quelcom més profund: una empatia genuïna i visible.

Cal destacar que el protocol de seguretat de la Casa Reial s'extrema sempre que les infantes acompanyen els seus pares, com ha succeït en aquest acte. Tanmateix, no pocs assistents esperaven un simple gest que trenqués la barrera institucional. Diversos pares presents també van manifestar sentir-se ignorats en una jornada que, per a molts, hauria d'haver estat més propera i emotiva.

El desafiament de conquerir la simpatia del poble

La Casa Reial s'enfronta així a un nou repte d'imatge, en què els gestos compten tant o més que les paraules. Encara que des de l'entorn de Letizia es defensa que el seu comportament respon al protocol i a la necessitat de protegir la família reial, la realitat és que la sensibilitat de l'opinió pública envers la fredor de certes figures institucionals no deixa de créixer.

Serà capaç Letícia de deixar enrere aquest episodi i demostrar aquella humanitat que tants ciutadans reclamen? De moment, el record del nen plorant a Marín suma un nou capítol a la llarga llista de desacords entre la reina i la societat, reactivant el debat sobre la veritable proximitat de la monarquia espanyola.

El que ha passat a Marín no només reflecteix un instant desafortunat, sinó que reobre la qüestió de fins a quin punt la imatge de la Casa Reial és només façana o hi ha al darrere una voluntat sincera d'apropament. Mentrestant, el poble continua esperant quelcom més que somriures protocol·laris i salutacions des de la distància