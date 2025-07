L'audiència sentencia sobre el capítol final de 'Com si fos ahir': Crítiques demolidores

La sèrie de sobretaula de la televisió pública catalana tanca la seva vuitena temporada amb unes xifres d'audiència espectaculars, consolidant el lideratge de la cadena en una nit decebedora per al públic.

L'expectació era màxima. Després de vuit temporades acompanyant les sobretaules de milers de catalans, 'Com si fos ahir' es preparava per emetre el seu capítol final, un esdeveniment televisiu que prometia resoldre les trames que han mantingut en suspens la seva fidel audiència. La pregunta era a l'aire: aconseguiria la ficció de TV3 un comiat a l'altura de la seva trajectòria?

Les trames es tancaran d'una manera molt insípida

Tot i que, com veurem més endavant, les dades d'audiència han estat més que acceptables, els fans van mostrar les seves queixes per com s'havia desenvolupat el final. Hi va haver tres trames fortes i cap va acabar d'agradar del tot. La primera d'aquestes era saber què passaria quan la Gemma descobrís que en Toni va ser l'autor de la pallissa al noi que havia apunyalat en Toni Petit.

| TV3, XCatalunya, perets de Getty Images

Com era d'esperar, la Gemma es va indignar i va trencar amb ell. Una reacció que molts han considerat exagerada. El públic comprenia l'actitud d'en Toni. La justícia no faria res per tancar a la presó l'autor de la ganivetada – qui a més va continuar assetjant en Toni Petit – i va actuar pel seu compte en un moment de calentor.

D'altra banda, s'esperava més de la trama de l'Esteve retenint la Marta. Poc suspens i una resolució ràpida i sense greus riscos per als personatges. El mateix amb l'Ivan. El funeral de la Diana – estant viva – i la seva resurrecció no va ser ben vista pel públic. El personatge interpretat per Mercè Arànega estarà a la temporada 9 i, segons una de les guionistes, donarà molt de què parlar.

Alguns seguidors de la sèrie no van poder evitar comparar 'Com si fos ahir' amb sèries mítiques de la cadena com 'Nissaga de poder'. Un usuari ho té clar: "Que tornin els Montsolís". Sens dubte, eren uns finals de temporada totalment diferents. Finals oberts, amb molta emoció, que deixaven l'espectador intrigat durant tot l'estiu. Encara es recorda el final de temporada de 'Nissaga de poder' en què es resolia el segrest de l'Abril. Es van sentir trets, se sabia que hi hauria morts, però no es va saber qui fins al mes de setembre. La gent va especular durant tot l'estiu.

No tot han estat crítiques demolidores, però costa trobar opinions favorables al desenvolupament de l'episodi.

Un final amb bona audiència

L'episodi emès diumenge a la nit va congregar una mitjana de 273.000 espectadors, assolint un bon 19,9% de quota de pantalla. Una xifra lleugerament inferior a l'audiència dels capítols diaris.

| TV3, XCatalunya

La cadena pública catalana va preparar una programació especial per a l'ocasió, i l'audiència va respondre, tot i que les crítiques a les xarxes no van trigar a arribar. La prèvia va arribar a pics de fins a 341.000 persones, evidenciant les ganes dels seguidors de viure cada minut d'aquest comiat. La gala posterior, que es va emetre a una hora 'complicada' com les onze i tres quarts de la nit, va mantenir cert interès amb 158.000 espectadors, una dada més que meritòria per a aquesta franja horària.

TV3, líder del diumenge

La cadena pública va tancar el dia amb una audiència mitjana del 13,2%, distanciant-se notablement del seu principal competidor, La 1, que es va quedar en un 8,2%. La 1 va intentar competir amb l'estrena de 'Indiana Jones y el Dial del Destino', que, si bé va obtenir una bona dada amb 180.000 espectadors i un 13,7% de share, no va poder contra la ficció de 3Cat.