Meghan Markle exclosa: la seva reacció

La vida a Montecito, Califòrnia, prometia ser un refugi de pau i una plataforma de llançament per als projectes personals de Meghan Markle i el príncep Harry. Tanmateix, allunyats del paraigua protector i, alhora, opressor de la Corona britànica, els ducs de Sussex han descobert que les regles del joc a Hollywood són molt diferents.

Tot i que el títol de duquessa obre moltes portes, sembla que les més exclusives, les de l’elit multimilionària, no sempre giren a favor seu. Un recent esdeveniment social ha posat de manifest aquesta crua realitat, deixant Meghan en una posició de desconcert i, segons afirmen fonts properes, profunda indignació.

Un revés inesperat al casament més exclusiu

El recent enllaç entre el magnat d’Amazon, Jeff Bezos, i la periodista Lauren Sánchez a Venècia no va ser només un casament, sinó l’esdeveniment social de l’any. Una cita on el poder, la fama i la fortuna es van congregar en un mateix lloc.

| XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

A la celebració hi van assistir des d’estrelles de Hollywood fins a titans de la indústria, convertint la llista d’invitats en el termòmetre definitiu de l’estatus social. Per sorpresa de molts, i especialment de la mateixa Meghan Markle, el seu nom i el del príncep Harry no hi figuraven.

Segons ha transcendit a través d’una font citada en mitjans com Radar Online, la duquessa comptava amb rebre la invitació. Veure com altres personalitats de l’esfera pública, incloses membres del clan Kardashian, desfilaven cap a la festa exclusiva mentre ells quedaven al marge, va ser un cop difícil d’assimilar. L’exclusió no va ser només una anècdota, sinó un missatge clar sobre el seu posicionament actual en el competitiu cercle social dels Estats Units.

La fúria de Meghan en sentir-se menyspreada

La reacció de Meghan no s’hauria fet esperar. La mateixa font assegura que la duquessa es va sentir "sorpresa i furiosa" en veure’s ignorada. En la seva percepció, el seu estatus com a esposa del príncep Harry i la seva pròpia trajectòria com a figura influent li atorgaven un dret gairebé adquirit per ser present en un esdeveniment d’aquesta magnitud. La sensació de ser menyspreada hauria estat aclaparadora, generant una profunda frustració que, segons s’informa, Harry poc pot fer per mitigar.

| E-Noticies, XCatalunya

Per a Meghan, que ha treballat incansablement per construir una imatge de poder i rellevància global, aquest tipus de rebuig social suposa un obstacle en les seves aspiracions. L’exclusió de l’enllaç de Bezos i Sánchez posa en dubte si el títol reial, sense el suport institucional de la monarquia, és suficient per mantenir-se al cim de la piràmide social a la qual aspira pertànyer.

Lauren Sánchez: el mirall d’una vida anhelada

Més enllà de l’enuig pel menyspreu, aquest episodi ha destapat una suposada i profunda enveja cap a la núvia, Lauren Sánchez. Fonts properes a la duquessa assenyalen que Meghan veu en l’esposa de Bezos la encarnació de tot allò que ella sempre ha desitjat: una vida de riquesa il·limitada, poder real a la indústria i un èxit professional inqüestionable. Mentre Meghan lluita amb els resultats dispars dels seus projectes, com la cancel·lació del seu pòdcast a Spotify i les crítiques als seus documentals de Netflix, Sánchez brilla amb llum pròpia.

La comparació és, segons aquestes veus, una font constant de desassossec per a la duquessa. La frustració s’intensifica en veure com Lauren Sánchez sembla tenir-ho tot sense esforç aparent. El contrast s’ha fet viral en una frase lapidària citada per la font: "Mentre Meghan ven melmelades, Lauren llueix diamants a la catifa vermella de Cannes". Una referència directa al seu nou projecte d’estil de vida, American Riviera Orchard, davant el món enlluernador d’opulència que habita Sánchez.