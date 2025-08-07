El problema de la reina Letícia després d'abandonar el palau de Marivent en ple estiu

L'estiu sempre porta amb ell moviments importants a l'agenda dels reis d'Espanya, i aquest any no n'ha estat l'excepció. La reina Letícia ha abandonat recentment el palau de Marivent, posant sobre la taula una qüestió que va més enllà de les simples vacances. El cert és que aquesta decisió ha generat un debat que afecta l'organització institucional i la pròpia imatge de la Casa Reial.
Des de fa anys, la Casa Reial manté que el destí dels seus desplaçaments oficiosos s'ha de mantenir en secret, reservant aquestes dades per a l'Executiu. Aquesta pràctica, tot i que habitual, ha suscitat nombroses preguntes i crítiques, especialment sobre qui assumeix la prefectura de l'Estat quan el rei i la seva família s'absenten fora del territori nacional. La Constitució espanyola contempla certes circumstàncies per activar la regència, però no regula amb precisió aquests casos d'estiu
Segons la Constitució, la regència recau primer en la princesa d'Astúries, sempre que sigui major d'edat, i actualment ho és. Però la qüestió es complica si l'hereva tampoc està disponible, cosa que passa quan la família reial decideix viatjar junta. En aquest escenari, la regència passaria a la infanta Sofia i, si ella tampoc hi és, a la reina Sofia, tot i que la Constitució no els reconeix aquest paper.
La reina Letícia abandona Marivent en ple buit legal sobre les absències reials
María José Gómez i Verdú, experta en protocol, ha assenyalat que Espanya no compta amb un sistema formal per suplir el monarca durant absències temporals, excepte incapacitat o minoria d'edat. A diferència d'altres monarquies europees, com la danesa o la britànica, on existeixen mecanismes clars i figures designades per a aquests casos, el sistema espanyol es troba en uns llimbs jurídics. Aquesta manca de regulació genera incertesa i obre la porta a interpretacions confuses sobre el comandament institucional.
D'altra banda, la manca de transparència sobre els destins vacacionals oficials i oficiosos no només afecta el control públic, sinó també la percepció ciutadana. En altres monarquies europees s'informa amb més claredat sobre els descansos reials, cosa que reforça la imatge d'ordre institucional. A Espanya, la discreció sobre aquests viatges s'ha convertit en focus de crítiques recurrents, especialment en un context en què la confiança pública és clau per a la monarquia.
La partida de la reina Letícia de Marivent reviu la necessitat de regular la regència i augmentar la transparència
L'experta Gómez i Verdú destaca que aquesta opacitat pot erosionar la confiança, tot i que el suport al monarca continua sent alt. La necessitat d'activar la regència quan Felip està absent implica que algú ha d'exercir funcions constitucionals, com signar lleis o assistir a actes. Tanmateix, en no estar degudament regulat, aquest mecanisme pot semblar poc clar o fins i tot banalitzat si s'utilitza per cobrir simples vacances, cosa que alimenta el descontentament i la controvèrsia.
En definitiva, l'abandonament de Marivent per part de Letícia i Felip no és només una qüestió d'agenda personal, sinó un problema estructural que la Constitució espanyola no ha resolt. Aquesta absència simultània dels membres principals de la Casa Reial demana una regulació més precisa i una major transparència perquè la ciutadania. El debat està obert i la Casa Reial l'haurà d'afrontar per preservar la seva legitimitat en un moment d'alta demanda de claredat institucional.