Gir de 180 graus amb la reina Sofia: Així ha maniobrat Felip VI

L'estiu a Marivent ja no és el que era. Un any més, el palau mallorquí ha fet la tradicional recepció a les autoritats balears, però la gran protagonista, la reina Sofia, ha estat a punt d'absentar-se per primer cop en dècades.

Una decisió personal i dolorosa motivada per la delicada salut de la seva germana, la princesa Irene de Grècia, ha estat el centre d'un discret pols familiar que ha requerit la intervenció directa del rei Felip VI. A tot això cal afegir que la mateixa Sofia va patir un contratemps de salut fa una setmana.

El Palau de la Zarzuela ha estat testimoni durant els darrers mesos d'una transformació silenciosa. La reina Sofia, a 86 anys, ha relegat la seva agenda oficial a un segon pla per convertir-se en la principal cuidadora de la seva inseparable germana. Sempre han estat molt unides i van viure una infància difícil per l'exili que van patir. El seu pare recuperaria anys més tard la corona, però el seu germà Constantí, fruit d'una mala gestió i acostament a la dictadura, va perdre el favor del poble grec i, en conseqüència, el tron.

La "tieta Pecu", com és coneguda afectuosament a la família, travessa un moment d'extrema fragilitat. Tot i que no hi ha una confirmació oficial, les informacions apunten a un deteriorament cognitiu progressiu, una batalla contra l'oblit que la manté allunyada de la vida pública i, en gran manera, postrada. Per a la reina Sofia, la seva germana és la seva prioritat absoluta, un vincle indestructible que la va portar a prendre una decisió ferma: aquest any no hi hauria estiu a Mallorca.

La devoció d'una germana davant el deure d'una reina

L'emèrita ha organitzat la seva vida entorn de les cures que requereix la seva germana, supervisant personalment el seu benestar i oferint-li el consol de la seva presència constant. Per a ella, els murs de Marivent, plens de records d'estius passats, no tenien sentit sense la companyia de qui ha estat la seva gran confident i suport al llarg de la seva vida.

Tanmateix, en la maquinària de la Casa Reial, cada gest compta i cada absència s'interpreta. La imatge de la Família Reial a Mallorca és un símbol d'unitat i tradició que es projecta tant en l'àmbit espanyol com internacional.

L'absència de la reina Sofia a la recepció anual hauria enviat un senyal de fractura o crisi, cosa que des de Zarzuela s'ha volgut evitar costi el que costi. La maquinària institucional es va posar en marxa, però les primeres peticions perquè reconsiderés la seva postura no van tenir efecte. La reina Sofia es va mantenir ferma, argumentant que el seu deure ara era un altre, un de més íntim i personal.

La trucada que ho va canviar tot

Davant la inamovible postura de la seva mare, el rei Felip VI va decidir prendre cartes en l'assumpte. Conscient del pes simbòlic de la presència de la reina emèrita a Mallorca, el monarca va entendre que la situació requeria una intervenció personal.

Segons ha transcendit, va ser una petició directa, de fill a mare, la que finalment va aconseguir el que els protocols no havien aconseguit. Felip VI no li va donar una ordre, però li va transmetre la importància de la seva presència a Marivent, encara que només fos per unes hores, per mantenir intacta una tradició que ella mateixa va ajudar a forjar.

La reina Sofia, segons fonts properes, havia posat una condició: només viatjaria si el seu fill l'hi demanava personalment. I així va ser. Després d'aquella conversa, la reina emèrita va fer les maletes i, en un discret viatge durant la tarda de diumenge, va aterrar a Palma. La seva arribada no va ser anunciada amb grans fastos, sinó que es va produir amb la discreció que ha caracteritzat els seus moviments els darrers temps.

Finalment, aquest dilluns 4 d'agost, la reina Sofia ha ocupat el seu lloc a la recepció de Marivent al costat dels reis Felip i Letícia. També se l'ha vist molt propera a les seves netes.