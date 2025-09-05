'Supervivientes All Stars' destapa el trist secret d'Alejandro Albalá en directe

L'esperat debut de Supervivientes All Stars va arribar aquest dijous a Telecinco amb una gala carregada d'emoció i sorpreses. Els concursants van trepitjar Hondures amb il·lusió, però no tot va ser celebració. Alejandro Albalá va viure un moment inesperat en directe que va canviar completament el to de la nit.
El càntabre va aconseguir una de les primeres victòries del reality. Tanmateix, l'alegria ben aviat es va transformar en un testimoni que va deixar tothom sense paraules. Què va revelar exactament el concursant per emocionar la seva mare i el públic al plató?
Alejandro Albalá aconsegueix la immunitat i confessa el seu trist secret
Alejandro Albalá fa anys que està vinculat a la televisió, però darrerament havia preferit mantenir un perfil baix. El seu salt a la fama va arribar el 2015, quan va iniciar la seva relació amb Isa Pantoja, i des de llavors la seva vida personal ha estat tema recurrent a la premsa. Després de diverses participacions en realities i aparicions en programes de Telecinco, es va mantenir allunyat de la primera línia mediàtica.
El retorn a Supervivientes All Stars suposava per a ell una segona oportunitat. Aquesta edició reuneix concursants amb trajectòries destacades en el format i s'emet des de Cayos Cochinos, Hondures. En el seu debut, es van enfrontar a la incertesa de l'anomenada Noria Infernal, que es va haver de cancel·lar per un conflicte local amb la comunitat garífuna.
Tot i així, l'organització va idear una dura prova física per designar el primer líder de l'edició. El repte consistia a mantenir-se en equilibri damunt d'un pal el màxim temps possible, i Alejandro Albalá va resistir ni més ni menys que onze minuts, cosa que li va atorgar el collaret de líder. Amb aquesta victòria, va aconseguir immunitat i el poder de nominar directament un company, una decisió que va recaure sobre Gloria Camila Ortega.
El que ningú no esperava era la confessió que va arribar després de la prova. Emocionat, el concursant va explicar per què aquest triomf tenia un valor especial: "Se m'han ajuntat moltes coses. Això per a mi són com unes vacances", va començar dient, sorprenent tothom.
"Se m'han ajuntat coses laborals, econòmiques, d'amor… Ha estat una mica un caos", va explicar tot seguit. Les seves paraules, recollides a l'emissió de Telecinco, van revelar un estat d'ànim més delicat del que es pensava.
Jorge Javier Vázquez, atent a l'emoció d'Albalá, va voler saber-ne més, i Albalá va pronunciar una de les frases més impactants: "Ha estat un caos. M'he sentit una mica a les ombres. Ha vingut el diable a visitar-me, però n'he pogut sortir com he pogut…"
Lluny de tractar-se d'una metàfora lleugera, Albalá va aprofundir en la seva declaració amb una reflexió íntima. "Quan estem sols i no expliquem les coses que ens passen, et baralles cada dia amb algú. És el teu ego, el teu diable personal, el que fiques a les ombres i quan et sents una mica sol, encara que no ho estiguis, doncs bé, és el que et passa", va comentar.
El suport de la seva família i la importància de Supervivientes All Stars
En aquell moment, Albalá va voler destacar les persones que no li han deixat mai la mà: "Un amic que tinc i des d'aquí li agraeixo molt per ser-hi cada dia. I especialment la meva mare i la meva germana, que per a mi són les persones més importants del món, les estimo molt, les adoro i donaria la vida per elles. I si la meva mare és aquí, que no plori"
La càmera va enfocar la seva mare, present al plató, visiblement emocionada en sentir aquelles paraules. Va ser un moment televisiu carregat d'humanitat, que va demostrar com la duresa del reality es combina amb instants de vulnerabilitat que marquen l'espectador. Per a molts, aquesta escena va recordar l'essència del format: no només la supervivència física, sinó també l'emocional.
Lluny de quedar-se en la tristesa, Alejandro va transformar la seva confessió en un motor per afrontar el que l'espera a Hondures. "Gràcies a això he pogut aguantar en aquest pal com si s'hagués d'acabar el món pensant en això. No hi ha mal que per bé no vingui, que diuen", va expressar amb optimisme.
Amb aquest missatge, Alejandro Albalá va deixar clar que pensa convertir els seus mesos més foscos en una font de fortalesa mental per a les proves vinents. La seva victòria inicial, a més d'immunitzar-lo, simbolitza un renaixement personal dins de Supervivientes All Stars. I encara que l'edició tot just acaba de començar, molts ja el veuen com un possible favorit.