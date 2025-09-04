Sonen aplaudiments a ‘Supervivientes All Stars’ pel que ha passat amb Sonia Monroy

Aquesta nit s'estrena la segona temporada de Supervivientes All Stars i ja han arribat les primeres imatges dels concursants. En concret, se'ls ha vist junts i xerrant a l'aeroport. I aquestes instantànies han provocat un gran aplaudiment dels internautes pel que ha passat amb Sonia Monroy.
Concretament, el que ha fet la participant és plantar cara a un dels seus companys, Kike Calleja. Tot alhora que ha revelat quelcom molt personal i emocionant.
Sonia Monroy sorprèn a Supervivientes All Stars amb una flasca a Kike Calleja
L'estrena de la segona edició de Supervivientes All Stars està generant un rebombori enorme a l'audiència. Les xarxes fa dies que especulen sobre el que passarà en aquesta versió especial del reality, que reuneix veterans del concurs. Entre ells hi ha Sonia Monroy, una participant amb gran experiència televisiva i amb un caràcter que no passa desapercebut.
Les primeres imatges dels concursants, difoses a les xarxes socials, els han mostrat a l'aeroport abans d'embarcar rumb a Hondures. Allà, mentre compartien xerrades disteses, s'ha produït un moment que no ha trigat a fer-se viral. El periodista Kike Calleja ha volgut fer-li a l'actriu esmentada una pregunta sobre la seva vida sentimental, en to de curiositat.
Tanmateix, el que semblava una conversa lleugera s'ha convertit en una escena aplaudida per molts. Sonia Monroy ha aturat en sec la qüestió i li ha deixat molt clar al seu company que la seva vida sentimental no seria tema de debat durant el concurs. Amb gran naturalitat i un somriure, li ha respost amb una frase taxativa: “Tu ja estàs treballant?”
El comentari ha estat interpretat com una elegant flasca cap a Calleja. Sí, recordant-li que al reality la prioritat serà la convivència i les proves de supervivència, no les històries privades de cada concursant.
La reacció de Sonia ha estat ràpida i contundent, cosa que ha generat nombroses mostres de suport a les xarxes socials. Molts usuaris han destacat la seva seguretat i la seva capacitat per marcar límits des del primer moment.
Aquest gest de Monroy ha estat vist a més com una declaració d'intencions del que serà el seu pas per Supervivientes All Stars. I el seu moment amb Kike ja s'ha convertit en un dels moments més comentats abans fins i tot de l'estrena oficial del programa.
Sonia Monroy també fa una confessió emotiva abans de començar Supervivientes All Stars
Més enllà de l'enfrontament amb Kike Calleja, Sonia Monroy també ha protagonitzat un moment molt sentit. I és que ha confessat a les persones a qui trobarà a faltar durant la seva estada a Hondures. La seva resposta ha sorprès per la sinceritat i la càrrega emocional que ha transmès.
L'actriu ha deixat clar que enyorarà diversos éssers estimats: “A la meva neboda Alba, a la meva cosina Lydia, a Yolita. La meva mamà és que ja se me n'ha anat al cel”
La confessió ha estat rebuda amb tendresa a les xarxes. Molts internautes han destacat l'autenticitat del moment i han valorat que ella hagi obert el seu cor d'aquesta manera. La naturalitat amb què ha parlat de la seva família l'ha humanitzat i l'ha apropat encara més al públic.
De fet, el contrast entre el caràcter demostrat davant Kike Calleja i la vulnerabilitat de la seva confessió ha fet que l'aplaudiment cap a ella sigui encara més gran. L'audiència ha vist en Sonia Monroy una concursant completa: ferma per defensar-se, però també sensible i propera.