Tensió a 'Supervivientes' pel problema que ha tingut Gloria Camila en directe

La tensió ha marcat l'inici de la segona edició de Supervivientes All Stars. El retorn esperat d'antics concursants ha començat amb força. Supervivientes ha arrencat amb una gala carregada d'emocions, enfrontaments i moments incòmodes.
Des del primer minut, l'ambient ha estat tens. Jorge Javier Vázquez ha donat la benvinguda a tots els participants. Ha presentat un a un els concursants que han tornat a l'illa per reviure l'experiència.
Però el moment més delicat ha arribat amb els vídeos de presentació. En especial, els de Gloria Camila i Iván González.
Gloria Camila viu una situació tensa a Supervivientes amb un dels seus companys
Tots dos vídeos han generat un gran rebombori perquè en el seu vídeo, Gloria Camila ha titllat Iván de “fals i mentider”. Les paraules han causat sorpresa entre els presents i el públic ha reaccionat amb murmuris. Jorge Javier ha mostrat els vídeos sense avís previ, cosa que ha provocat incomoditat.
Gloria ha assegurat que ha viscut una autèntica trampa i s'ha sentit traïda en ple directe. La situació ha escalat ràpidament. Iván no ha trigat a respondre, ha negat les acusacions i ha tret a la llum un episodi del passat.
Segons Iván, tots dos van mantenir una relació sentimental i Gloria Camila ho ha desmentit de seguida. Ha afirmat que mai no ha existit tal relació i la discussió ha pujat de to. Tots dos s'han llançat retrets en plena gala i la tensió ha estat evident al plató.
L'enfrontament ha encès les alarmes a l'organització del programa. Som només al primer programa, però ja han començat a formar-se bàndols. Alguns concursants han mostrat el seu suport a Gloria mentre d'altres han optat per mantenir-se al marge; el conflicte ha marcat un abans i un després.
Gloria Camila no ha tingut un bon començament a Supervivientes
Els seguidors del programa han reaccionat a les xarxes socials. Molts han criticat la manera com s'ha exposat Gloria Camila mentre d'altres han qüestionat la sinceritat d'Iván González. El debat ha estat servit des de l'inici.
Supervivientes All Stars ha començat amb intensitat. Les emocions han estat a flor de pell i tot indica que la convivència no serà gens fàcil.
Si una cosa ha quedat clara, és que aquesta edició promet emocions fortes. El conflicte entre Gloria i Iván ha deixat empremta i això no ha fet més que començar.