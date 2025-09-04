Jorge Javier Vázquez impacta a 'Supervivientes' en mostrar el seu canvi físic brutal

La tensió ha marcat l'inici de la primera gala de Supervivientes All Stars 2. L'esperada estrena ha començat amb força, tot i que també amb sorpresa. I és que Jorge Javier Vázquez ha sorprès amb una mala notícia i un canvi físic brutal.
Avui s'ha desvetllat que aquesta edició porta de tornada “els millors supervivents, els que són dignes de tornar a l'aventura més extrema”. Una gran aposta que ha generat expectació entre els seguidors del programa.
Tanmateix, una cosa inesperada ha alterat els plans del directe. Un problema aliè al format ha obligat a canviar completament el guió. Jorge Javier Vázquez ho ha anunciat en començar l'emissió.
Jorge Javier Vázquez dona una mala notícia a Supervivientes
“Benvinguts, desgraciadament en aquest moment i a causa d'un problema d'una de les comunitats autòctones d'Hondures amb les autoritats hem hagut de cancel·lar la nòria infernal. Respectem totes les cultures i esperem que se solucioni molt aviat. Per això hem hagut de no realitzar cap prova a la platja de jocs”, ha explicat amb serietat el presentador.
La notícia ha caigut com una galleda d'aigua freda entre els seguidors i molts han reaccionat amb desconcert a les xarxes socials. Alguns no entenien què estava passant. D'altres han mostrat preocupació per la situació local que ha motivat aquesta decisió.
Jorge Javier també ha volgut enviar un missatge de calma. “El nostre equip està fent tot el possible per donar-vos el millor espectacle”, ha afegit. Amb aquest missatge, el presentador ha intentat tranquil·litzar els espectadors, tot i que no tots han quedat conformes.
La gala ha continuat sense les proves previstes. Ha estat una situació inèdita al programa. Mai abans s'havia suspès una part tan important del concurs en ple directe.
Les xarxes s'omplen de comentaris sobre l'aspecte de Jorge Javier Vázquez a Supervivientes
Tot i que una altra de les coses que també han impactat l'audiència ha estat el brutal canvi físic que Jorge Javier ha mostrat en ple directe a Supervivientes. Se l'ha vist amb ulleres de sol fosques, cabell i vestit blancs, fins i tot a les xarxes ràpidament han circulat comentaris sobre el seu nou aspecte.
Malgrat el contratemps, la producció ha aconseguit mantenir el ritme de la gala. S'han emès vídeos inèdits i s'han presentat els primers concursants. L'emoció pel retorn dels veterans ha estat molt present.
Però la notícia de Jorge Javier ho ha eclipsat tot. L'arrencada de Supervivientes All Stars 2 ha estat diferent. Marcada per la incertesa i amb una pregunta a l'aire: el canvi físic del presentador ha estat el millor de la gala?