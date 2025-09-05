La princesa Amàlia confirma el rumor sobre la seva vida i Holanda l'aplaudeix

S’hi respira un aire de celebració als Països Baixos després de confirmar-se el rumor sobre el futur més immediat de la princesa Amàlia. L’hereva dels Orange ha començat setembre assentant les bases del que seran els seus pròxims mesos.
Als 21 anys, la princesa ja ha assumit el seu rol a la monarquia neerlandesa i ha començat la seva ferma formació. En aquesta, com passa a la Corona espanyola, és fonamental conèixer tots els àmbits de la societat. La diferència és que la princesa Amàlia no està obligada, tot i això ha emocionat tot Holanda fent un pas ferm.
Holanda celebra l’última hora de la princesa Amàlia
L’hereva al tron dels Països Baixos, la princesa Amàlia, està a punt de començar una nova etapa. Aquesta jove de 21 anys ha pres una decisió que marca una fita en la seva preparació per al futur. Decisió que ha estat aplaudida per tot Holanda i que demostra el compromís i la versatilitat de la filla de Màxima i del rei Guillem.
Concretament, la princesa Amàlia ha confirmat el rumor sobre el seu ingrés a l’Exèrcit aquest mateix mes de setembre. Tot i que als Països Baixos els hereus de la Corona no estan obligats a rebre formació militar, Amàlia ha decidit fer el pas. Això sí, ho farà de manera parcial combinant l’acadèmia castrense amb els seus estudis universitaris.
D’aquesta manera, la princesa ha volgut respectar la tradició: el seu pare, el rei Guillem, també es va formar militarment, mentre compleix amb la seva educació universitària. Amàlia s’ha integrat al programa Defensity College, un programa del Ministeri de Defensa neerlandès que forma universitaris com a reservistes durant les seves carreres.
Aquest enfocament permetrà a la filla de la reina Màxima aplicar el que ha après a la seva carrera mentre es forma en l’àmbit castrense. Sens dubte, un exemple de compromís i dedicació amb la Corona que tot Holanda aplaudeix, orgullosa de l’hereva al tron.
La princesa Amàlia va estudiar un grau interdisciplinari en Política, Psicologia, Dret i Economia a la Universitat d’Amsterdam. Actualment, està a punt de començar una nova llicenciatura en Dret neerlandès. En aquest context, ha decidit assumir una formació militar bàsica a temps parcial durant els dos pròxims anys, que resulta compatible amb els seus estudis.
La princesa Amàlia comença una nova etapa a l’Exèrcit
El Defensity College ha resultat ser la millor opció per a la següent etapa a la vida de la princesa Amàlia d’Holanda. Proposa activitats que inclouen, per exemple, col·laborar en el disseny de comunicacions per satèl·lit o treballar en projectes de reducció d’emissions de CO₂ en vaixells.
La decisió de l’hereva reflecteix la seva voluntat de combinar dos moments crucials a la seva vida, aparentment diferents. No debades, intentarà aplicar els seus coneixements universitaris a la seva formació militar, cosa que li servirà d’aprenentatge.
Ja en el posat d’estiu de la Família Reial, la princesa Amàlia va compartir obertament la seva decisió de compaginar l’Exèrcit amb Dret. Ara, amb l’inici de setembre, aquest desig s’ha fet realitat i ja es troba realitzant ambdós estudis.
El model que ha escollit la princesa Amàlia se suma a una tendència entre hereves europees. Altres joves royals com la princesa Leonor o Isabel de Bèlgica també han optat per preparar un perfil híbrid entre l’acadèmic i el militar.
Tanmateix, en el cas d’Holanda, la decisió té un matís especial: el rei no és cap suprem de les Forces Armades des de 1848. Això implica que Amàlia no té obligació de rebre aquesta formació. Tot i així, ha decidit fer el pas, afegint valor a la seva determinació i demostrant que és possible una monarquia moderna.