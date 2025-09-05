'Supervivientes All Stars' destapa el triste secreto de Alejandro Albalá en directo

El esperado estreno de Supervivientes All Stars llegó este jueves a Telecinco con una gala cargada de emoción y sorpresas. Los concursantes pisaron Honduras con ilusión, pero no todo fue celebración. Alejandro Albalá vivió un momento inesperado en directo que cambió por completo el tono de la noche.

El cántabro consiguió una de las primeras victorias del reality. Sin embargo, la alegría pronto se transformó en un testimonio que dejó a todos sin palabras. ¿Qué reveló exactamente el concursante para emocionar a su madre y al público en plató?

| Mediaset

Alejandro Albalá logra la inmunidad y confiesa su triste secreto

Alejandro Albalá lleva años vinculado a la televisión, pero en los últimos tiempos había preferido mantener un perfil bajo. Su salto a la fama llegó en 2015, cuando inició su relación con Isa Pantoja, y desde entonces su vida personal ha sido tema recurrente en la prensa. Tras varias participaciones en realities y apariciones en programas de Telecinco, se mantuvo alejado de la primera línea mediática.

El regreso a Supervivientes All Stars suponía para él una segunda oportunidad. Esta edición reúne a concursantes con trayectorias destacadas en el formato y se emite desde Cayos Cochinos, Honduras. En su debut, se enfrentaron a la incertidumbre de la llamada Noria Infernal, que tuvo que cancelarse por un conflicto local con la comunidad garífuna.

Aun así, la organización ideó un duro reto físico para designar al primer líder de la edición. El reto consistía en mantenerse en equilibrio sobre un palo el mayor tiempo posible, y Alejandro Albalá resistió nada menos que once minutos, lo que le otorgó el collar de líder. Con esta victoria, consiguió inmunidad y el poder de nominar directamente a un compañero, una decisión que recayó sobre Gloria Camila Ortega.

Lo que nadie esperaba era la confesión que llegó tras el reto. Emocionado, el concursante explicó por qué este triunfo tenía un valor especial: "Se me han juntado muchas cosas. Esto para mí son como unas vacaciones", empezó diciendo extrañando a todos.

"Se me han juntado cosas laborales, económicas, de amor… Ha sido un poco un caos", explicó a continuación. Sus palabras, recogidas en la emisión de Telecinco, revelaron un estado anímico más delicado de lo que se pensaba.

Jorge Javier Vázquez, atento a la emoción de Albalá, quiso saber más, y Albalá pronunció una de las frases más impactantes: "Ha sido un caos. Me he sentido un poco en las sombras. Ha venido el diablo a visitarme, pero he podido salir como he podido…".

Lejos de tratarse de una metáfora ligera, Albalá profundizó en su declaración con una reflexión íntima. "Cuando estamos solos y no contamos las cosas que nos pasan, te peleas cada día contra alguien. Es tu ego, tu diablo personal, el que metes en las sombras y cuando te sientes un poco solo, aunque no lo estás, pues bueno, es lo que te pasa", comentó.

El apoyo de su familia y la importancia de Supervivientes All Stars

En ese momento, Albalá quiso destacar a las personas que no le han soltado la mano: "Un amigo que tengo que desde aquí le agradezco mucho por estar cada día. Y especialmente mi madre y mi hermana, que para mí son las personas más importantes del mundo, las quiero mucho, las amo y daría la vida por ellas. Y si está mi madre ahí, que no llore".

La cámara enfocó a su madre, presente en el plató, visiblemente emocionada al escuchar esas palabras. Fue un momento televisivo cargado de humanidad, que demostró cómo la dureza del reality se combina con instantes de vulnerabilidad que marcan al espectador. Para muchos, esta escena recordó la esencia del formato: no solo la supervivencia física, sino también la emocional.

| Mediaset

Lejos de quedarse en la tristeza, Alejandro transformó su confesión en un motor para afrontar lo que le espera en Honduras. "Gracias a esto he podido aguantar en este palo como si no hubiera un mañana acordándome de esto. No hay mal que por bien no venga, que dicen", expresó con optimismo.

Con este mensaje, Alejandro Albalá dejó claro que piensa convertir sus meses más oscuros en una fuente de fortaleza mental para las pruebas venideras. Su victoria inicial, además de inmunizarle, simboliza un renacer personal dentro de Supervivientes All Stars. Y aunque la edición apenas acaba de comenzar, muchos ya ven en él a un posible favorito.