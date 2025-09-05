Decisió important de James Middleton, germà de Kate Middleton: 'Una família...'

Aquesta setmana, James Middleton ha sorprès amb unes declaracions íntimes i honestes concedides a la revista Hello!. El germà de Kate Middleton s'ha deixat veure a la finca de Berkshire, on viu amb la seva dona, Alizée, el seu fill Iñigo de 18 mesos i els seus sis gossos. Sens dubte, un entorn de calma en què ha reflexionat sobre la seva vida i les lliçons apreses.
"Som una família molt unida", va assegurar quan li van preguntar per la relació amb els seus pares i germanes, inclosa la princesa de Gal·les. Una frase que resumeix no només la connexió dels Middleton, sinó també el paper decisiu que van tenir en els moments més foscos de James. Què hi ha darrere d'aquesta confessió que barreja fragilitat, resiliència i gratitud?
James Middleton decideix explicar els seus problemes de salut mental
James Middleton va créixer a Reading, en el si d'una família que ha estat en el focus mediàtic des que la seva germana Kate es va convertir en membre de la reialesa britànica. Els seus pares, Carole i Michael, resideixen a Bucklebury, a només cinc minuts en cotxe d'on James viu amb la seva esposa i el seu fill.
Durant l'entrevista, James Middleton va obrir una de les pàgines més dures de la seva vida: la depressió clínica que va patir el 2017. Als 38 anys, reconeix que aquell període va estar marcat per la foscor, pensaments suïcides i una sensació de buit que li impedia gaudir: "Pensava: Tinc tants privilegis. Quin motiu tinc per estar deprimit? Però és com tenir un càncer a la ment, s'apodera de tu", va explicar amb sinceritat.
La clau, segons les seves pròpies paraules, va ser acceptar que la salut mental s'ha de tractar com un aspecte fonamental de la vida. "Avui forma part de les nostres converses quotidianes, en lloc de ser una cosa que amaguem", va confessar. En compartir la seva experiència, James pretén normalitzar un tema que encara arrossega estigmes, fins i tot en famílies amb projecció pública com la seva.
En aquell període va trobar un suport en la seva gossa: "Ella em donava amor incondicional, independentment de l'estat d'ànim amb què arribés", va recordar. La gossa trencava el seu aïllament, fins i tot en les nits d'insomni: "Em portava una de les seves botes mentre jo donava voltes sense poder dormir". Aquest vincle tan fort el va inspirar a escriure les seves memòries, Meet Ella: The Dog Who Saved My Life, publicades l'any passat.
James Middleton ressalta el valor de la seva família
Més enllà de la seva lluita personal, James Middleton va voler subratllar el paper essencial que va tenir la seva família durant aquells anys difícils. "Som una família molt unida, i tenim la sort de veure'ns sovint. Els meus pares tenen un paper important a l'hora d'ajuntar-nos a tots", va assenyalar.
L'empresari reconeix que no sempre va ser senzill comunicar-se en plena depressió, però les seves germanes, Kate i Pippa, el van ajudar a fer el primer pas. "Quan estimes tant algú i el veus passar-ho malament, pot ser difícil comunicar-te amb aquesta persona. A mi em costava parlar amb la meva família, però elles van ser pacients i van estar disposades a ajudar-me a tirar endavant", va escriure a les seves memòries.
El vincle amb els seus pares, Carole i Michael, també ha estat constant. Viuen a només cinc minuts en cotxe de casa seva a Bucklebury, cosa que facilita trobades freqüents. Aquesta proximitat física es tradueix en suport emocional, un pilar que James ha après a valorar amb més força després de convertir-se en pare.
De fet, els animals han estat un pont entre els seus records de dolor i l'esperança d'un present serè. Tots els seus cocker spaniel descendeixen d'Ella, la gossa que el va acompanyar en els seus dies més foscos.
Avui, aquests gossos comparteixen jocs amb Iñigo, el primer any del qual va estar marcat per escenes entranyables: "Durant el primer any de la seva vida, Iñigo pensava que era un gos. Arrossegava a quatre potes, cosa que era molt divertida de veure. La seva primera paraula va ser 'bup'".
El relat de James Middleton mostra la força de la vulnerabilitat i el poder dels vincles familiars com a refugi en els moments difícils. Les seves paraules revelen com Kate Middleton i la resta dels seus van ser decisius en la seva recuperació. La clau serà veure com aquest missatge íntim i honest inspira altres a parlar de salut mental sense por ni prejudicis.