La sospita de Leonor de Borbó amb el seu xicot

per Duna Costa

A mitjan gener de 2025, la princesa Leonor va salpar des de Cadis rumb a una històrica travessia d'instrucció a bord del vaixell escola Juan Sebastián de Elcano. Al llarg de cent catorze dies, va recórrer Amèrica, un trajecte de formació militar ple d'atenció mediàtica. Després de pocs dies de l'arribada a Nova York, va sorgir un rumor que eclipsa qualsevol maniobra naval.

Esdeveniments durant l'embarcament

Es diu que Leonor de Borbó sospita que el seu acostament sentimental amb un jove guàrdia marina podria haver estat una farsa. El 29 de maig, es va publicar que la princesa hauria descobert que el seu vincle amb aquest company no era sincer. “Leonor sospita que el seu vincle a l'Elcano l'enganya des que van embarcar a Cadis”, assenyalava El Nacional.

Fonts de l'embarcament relaten que la relació va començar de manera natural. Hi va haver converses a coberta, sopars compartits i moments de complicitat en celebracions com el carnaval al Brasil o un descans a Montevideo. Tanmateix, amb el pas de les setmanes, la princesa hauria començat a notar certes actituds sospitoses.

Això va arribar a un punt límit durant una escala a Nova York. Presumptament, Leonor va viure un moment de conflicte personal, cosa que hauria derivat en una distància emocional amb el guàrdia marina. Fins i tot diuen que ella va tornar a Espanya uns dies abans per continuar la seva formació a la fragata Blas de Lezo, allunyant-se d'ell.

La postura oficial

La Casa Reial no ha emès declaracions sobre el tema sentimental, però sí que ha reaccionat fermament davant filtracions d'imatges. A Xile, va denunciar la divulgació de fotos captades sense permís, reclamant respecte a la privacitat de la princesa. Als mitjans oficials, prefereixen destacar l'estricte compliment del protocol formatiu, subratllant que Leonor ha seguit les mateixes normes que els seus companys.

| Youtube: ¡HOLA!

Els mateixos guàrdies marins, des de RNE en una escala a la República Dominicana, van elogiar la seva disciplina i companyonia. Amb tot, van reconèixer una certa “fatxenderia” normal entre joves durant activitats lúdiques. Aquesta imatge contrasta amb els rumors sobre un possible “engany emocional”.

Punt de mira mediàtic i premsa del cor

No és la primera vegada que la princesa es veu a l'ull públic per temes sentimentals. A l'abril, una suposada relació amb un jove brasiler durant una escala al Brasil es va fer viral després d'un petó en un carnaval. Dies després, l'atenció es va desviar cap a un acomiadament encara ple de rumors.

Després, la polèmica per unes fotos en biquini a Montevideo va provocar crítiques i denúncies legals. També va servir per remarcar que aquesta travessia no ha estat un simple viatge, sinó una experiència acadèmica estrictament estructurada.

| Casa Real

Des del punt de vista de la premsa del cor, hi ha una narrativa recurrent: una jove hereva, formació oficial i especulació amorosa. Però si s'analitzen les fonts, el que ha passat no encaixa necessàriament amb un romanç públicament consolidat. Més aviat, parlem d'una amistat estreta, sotmesa a tensió en descobrir possibles motivacions d'exhibició o guanys socials per part del company.

Amistat o afecte equivocat?

Insistir en un “engany” sense proves concretes resulta precipitat, especialment considerant la prudència de la Zarzuela i l'entorn militar. Si es confirma, aquesta experiència podria haver estat un xoc de maduresa per a la princesa. La formació no només consistiria a governar vaixells, sinó també a navegar situacions personals i emocionals complexes.

Així, sense titulars glorificats, sorgeix una lectura més ajustada a la realitat: Leonor hauria posat distància per raons de respecte i prudència, no per un escàndol amorós.

| Canva

El tancament d'aquesta etapa als Estats Units i la seva immediata incorporació a la Blas de Lezo reflecteixen no només una decisió formativa, sinó potser també emocional. Potser aquesta experiència només serà un capítol més en la història de la futura reina. El temps ho dirà.