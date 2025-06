Cop fort per a Meghan Markle i el príncep Harry: Així s'han condemnat

Des que el príncep Harry i Meghan Markle van abandonar les seves funcions com a membres actius de la monarquia britànica el 2020, els seus passos han estat escrutats amb lupa. El que va començar com una valenta aposta per la llibertat i l'autonomia ha derivat en una travessia complexa, carregada d'obstacles socials, mediàtics i personals.

La parella, una de les més mediàtiques de l'última dècada, ha experimentat una caiguda estrepitosa en la seva popularitat. De figurar a les portades de revistes com a icones de modernitat, empatia i renovació institucional, han passat a ocupar titulars més aviat marcats per la controvèrsia i la distància amb Buckingham.

De celebritats globals a figures incòmodes

El "Megxit", com el van batejar els tabloides britànics, va representar un punt d'inflexió tant per a la parella com per a la monarquia. Les tensions amb la família reial, les entrevistes explosives (com la d'Oprah Winfrey) i els constants rumors sobre disputes internes han generat un desgast notable en la seva imatge pública.

| XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

En els últims anys, Harry i Meghan han intentat reinventar-se fora de la monarquia, amb projectes audiovisuals, col·laboracions editorials i activitats filantròpiques. Tanmateix, els resultats han estat desiguals. Mentre alguns elogien el seu compromís social, d'altres els critiquen per viure de la fama heretada del tron del qual van voler fugir.

A això s'hi sumen els problemes legals que els han perseguit, el desgast emocional de mantenir-se constantment en el punt de mira mediàtic i, més recentment, una revelació que ha causat estupor fins i tot entre els seus seguidors més fidels.

| Instagram, XCatalunya, Canva Creative Studio

Un intent de trencar definitivament amb el passat

En un intent per marcar un abans i un després definitiu pel que fa als seus llaços institucionals, el príncep Harry hauria considerat una mesura que afectaria els seus fills. Segons fonts properes a la parella, el fill menor del rei Carles III va contemplar canviar el cognom dels seus fills i abandonar el tradicional “Mountbatten-Windsor”.

La idea era adoptar el cognom matern de Diana, "Spencer", com a símbol d'independència i homenatge a la seva mare. Una ruptura simbòlica i emocional amb tot el que representa la monarquia.

Segons la mateixa font, Harry va consultar aquest pas amb el seu oncle, el comte Charles Spencer, germà de Diana, qui li hauria desaconsellat prendre una decisió tan dràstica. Va ser una conversa amistosa, però Charles li va explicar que adoptar legalment el cognom Spencer implicaria trencar amb el llinatge reial de manera irreversible.

Malgrat el desig, la idea no va prosperar. Les lleis britàniques que regeixen la família reial són inflexibles en aquest aspecte. Els certificats d'Archie i Lilibet Diana continuaran reflectint el cognom Mountbatten-Windsor, tal com dicta la tradició i la normativa vigent. Harry va haver d'acceptar que hi ha decisions que no depenen només de la seva voluntat.

Final impactant: Harry i Meghan avaluen deixar els Estats Units

Segons va revelar una font de confiança al setmanari britànic The Spectator, els ducs de Sussex estan considerant abandonar els Estats Units i establir la seva residència permanent en un país europeu, possiblement Portugal o Suïssa. I atenció, perquè us sorprendran els motius.

El motiu no seria únicament la pressió mediàtica, sinó també la percepció d'aïllament, el fracàs econòmic d'alguns projectes i el desig de criar els seus fills en un entorn més reservat i amb valors diferents. Una decisió que suposaria un segon exili i un nou capítol a la seva vida lluny dels focus de Hollywood… i encara més lluny de Buckingham Palace.