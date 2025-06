Reapareix Froilán: La seva reacció a una pregunta sobre Leonor

L'última aparició de Felipe Juan Froilán a Madrid va sorprendre per la seva discreció davant de preguntes sobre la seva pròpia família, especialment les seves cosines, la princesa Leonor i la infanta Sofía. Lluny d'una trobada festiva o polèmica, el que més va cridar l'atenció va ser el seu silenci: un gest que, sent tan rotund, es converteix en notícia.

Reaparició amb gest significatiu

Dissabte 31 de maig el reporter va localitzar Froilán a Chamberí. Caminava amb pas ferm, vestit de manera senzilla, sobri fins i tot amb barba de pocs dies, i amb el gest relaxat però seriós. Tot i les seves visites freqüents, aquella nit semblava diferent.

Al principi, va respondre de manera breu a preguntes sobre Abu Dhabi, el seu avi o els seus projectes acadèmics, evitant d'estendre-s'hi. Va ser en esmentar les seves cosines quan alguna cosa va canviar. Li van preguntar: “Content amb el que està fent la teva cosina Leonor amb el vaixell? També vas felicitar la Sofía per la graduació?”

| Instagram, Casa Real

La resposta va ser un silenci absolut: ni una mirada, ni una paraula, ni distància aparent. Aquell instant, en aparença innocent, es va transformar en un gest rellevant. Froilán va optar per no pronunciar-se en absolut sobre temes familiars, i aquest silenci parla més fort que qualsevol declaració.

Estratègia o tensió intrafamiliar

No hi ha hagut confirmació oficial ni per part de Zarzuela ni de cap portaveu. Tanmateix, els analistes de l'entorn reial interpreten aquest silenci com a part d'una possible estratègia. Des de la seva marxa a Abu Dhabi el 2023, després de diversos escàndols i decisions familiars, Froilán hauria rebut instruccions per disminuir la seva exposició mediàtica.

El seu mutisme només davant de preguntes sobre Leonor i Sofía podria apuntar a un desig de desvincular-se mediàticament de l'actual línia institucional. Una línia que busca protegir la imatge de la princesa hereva, convertida recentment en figura pública després de la seva activitat radiofònica i el seu vincle amb el vaixell-escola Águila.

| Froilán de Marichalar

A les xarxes ja s'ha creat un debat. Una part dels usuaris valora que el seu silenci denota maduresa i prudència. Una altra part, critica que eludeixi respondre com a membre d'una família reial, cosa que podria interpretar-se com a manca de compromís institucional.

Antecedents i relacions familiars

El distanciament de Froilán amb la Casa Reial central és un tema recurrent. Des de l'incident de Nadal del 2022 –que va involucrar una baralla davant d'una discoteca–, va ser enviat a Abu Dhabi juntament amb el seu avi Juan Carlos. Des de llavors, roman separat dels seus oncles Felipe VI i Letizia, i s'especula que la voluntat de la reina ha estat essencial per mantenir distàncies.

Tot i això, la seva relació amb l'emèrit roman activa, amb freqüents trobades esportives i socials als Emirats i a Portugal, on podria traslladar-se Juan Carlos aviat. La seva vida actual combina feina en màrqueting a la petroliera estatal ADNOC i un postgrau, juntament amb festes discretes en iots, allunyades del focus mediàtic.

| @CasaReal, XCatalunya

Un nou gir en el seu perfil mediàtic?

Aquest contrast de comportaments revela molt sobre la seva evolució personal: de jove polèmic a una figura que prefereix silenciar preguntes incòmodes, guardant les formes. Tot i que respon quan es tracta de temes generals, fuig de referències familiars directes.

Potser és una manera de protegir la seva tranquil·litat, o un senyal que les seves relacions amb la família oficial de la Corona continuen sent tenses. Si manté aquesta línia d'autocontrol, no trigaran les interpretacions sobre el redisseny de la imatge pública de Froilán per centrar-se en el seu projecte personal.

Silenci cautelós

El silenci de Froilán no ha estat casual. En un entorn on cada paraula compta, el seu mutisme en esmentar Leonor i Sofía parla eloqüentment. Amb el temps sabrem si aquest mutisme es converteix en norma o si, per contra, torna el seu característic estil espontani