Nova queixa contra Leonor de Borbó per part dels seus companys

per Pol Nadal

Pocs dies abans d'incorporar-se a les maniobres navals "Dédalo 25", la princesa Leonor torna a ser objecte de controvèrsia. Informacions recents assenyalen que el seu rendiment físic durant la seva formació al vaixell escola Juan Sebastián Elcano ha generat malestar entre els seus companys i superiors. Aquestes crítiques se sumen a les ja rebudes en etapes anteriors de la seva instrucció militar, posant en dubte la seva preparació per assumir el comandament suprem de les Forces Armades en el futur.

N'estan tips

Durant la seva estada al Juan Sebastián Elcano, diversos guardiamarins han expressat el seu descontentament amb l'actitud de la princesa Leonor envers l'entrenament físic. Segons testimonis recollits, l'hereva al tron no participa activament en les maniobres i exercicis físics, limitant-se de vegades a les sessions en què hi ha presència de càmeres o fotògrafs.

Aquesta manca d'implicació ha fet que els seus superiors li assignin un règim d'entrenament més suau i adaptat, allunyant-la de les proves més exigents per evitar lesions o situacions incòmodes.

| Casa Real, XCatalunya, yayayoyo

A més, s'ha informat que Leonor ha patit marejos i vòmits durant les primeres setmanes de navegació, fet que la va portar a romandre reclosa a la seva cabina i rebre assistència mèdica. Aquestes dificultats, sumades a la seva escassa preparació física prèvia, han alimentat les crítiques sobre el seu rendiment en la formació naval.

Casa Reial calla i la protegeix

Fins ara, la Casa Reial no ha emès cap comunicat oficial respecte a aquestes informacions. Tanmateix, fonts properes a la institució han assenyalat que la formació militar de la princesa Leonor forma part d'un protocol establert per a la seva preparació com a futura cap d'Estat, i que la seva participació en les activitats s'ajusta a un pla personalitzat que té en compte la seva condició i responsabilitats.

D'altra banda, alguns mitjans han informat que la princesa ha rebut amonestacions formals per part dels seus superiors a causa del seu escàs esforç durant les proves físiques realitzades a coberta. Aquestes mesures disciplinàries, tot i no ser sancionadores, reflecteixen la preocupació de l'Armada pel compromís de l'hereva amb la seva formació militar.

| RTVE

El compromís militar en dubte

En aquest context, la participació de la princesa Leonor en les maniobres "Dédalo 25" serà una oportunitat per demostrar el seu compromís i capacitat en l'àmbit militar. Aquestes maniobres, que inclouen exercicis d'alta intensitat i foc real, posaran a prova les habilitats de tots els participants, inclosa l'hereva al tron.cadenaser.com+6elpais.com+6elnacional.cat+6

L'evolució de la princesa en aquestes activitats serà observada amb atenció tant pels seus superiors com per l'opinió pública, en un moment en què la seva preparació i rendiment són objecte d'escrutini. Davant d'aquesta situació la pregunta és clara. Serà aquesta l'ocasió en què Leonor aconsegueix fer callar les crítiques i demostrar la seva vàlua en l'àmbit militar?