Surt a la llum un altre problema nocturn de Leonor de Borbó

La travessia de la princesa Leonor a bord del vaixell escola Juan Sebastián de Elcano ha estat, sens dubte, una experiència formativa i simbòlica en la seva preparació com a futura reina. Tanmateix, la seva recent escala a Santo Domingo l'ha tornat a situar al centre de l'atenció mediàtica per motius menys protocol·laris.

Durant la seva estada a la capital dominicana, la Princesa Leonor va aprofitar una de les seves nits lliures per explorar el Malecón, una zona coneguda per la seva vibrant vida nocturna. Acompanyada per alguns companys guardiamarins, la princesa va visitar diversos locals d'oci.

Segons informacions recollides per diversos mitjans, la seva presència no va passar desapercebuda, atraient l'atenció de curiosos i potencials fotògrafs. La situació es va tornar incòmoda, fet que va obligar el seu equip de seguretat a intervenir per evitar la presa d'imatges comprometedores.

Res de nou, la premsa rosa ja coneix les sortides nocturnes de Leonor

No és la primera vegada que l'hereva al tron es veu embolicada en situacions similars durant la seva formació naval. En anteriors escales, com al Brasil i Xile, ja s'havien filtrat fotografies de Leonor en contextos informals, cosa que va generar preocupació a la Casa Reial per la imatge pública de la princesa.

Preocupació a la Zarzuela

L'exposició mediàtica de Leonor en situacions privades ha reactivat el debat sobre els límits entre la vida pública i privada dels membres de la reialesa. La reina Letícia, en particular, ha mostrat la seva preocupació per la difusió d'imatges que puguin afectar la percepció pública de la seva filla. Segons fonts properes, s'han pres mesures per reforçar la seguretat i evitar futures filtracions.

A més, s'ha qüestionat l'eficàcia de l'equip d'escortes assignat a la princesa, especialment després que es conegués que alguns agents van ser rellevats de les seves funcions arran d'incidents anteriors. La pressió sobre l'equip de seguretat és considerable, atès l'interès constant dels mitjans i la ciutadania en la vida de l'hereva.

Un equilibri molt complicat

La formació de Leonor al vaixell escola Elcano té com a objectiu preparar-la per a les seves futures responsabilitats com a cap d'Estat. Tanmateix, la seva joventut i el desig de viure experiències pròpies de la seva edat plantegen problemes pel que fa a la seva exposició pública. La Casa Reial vol que la Princesa tingui una formació integral, però també experiències personals. Però ambdues coses són difícils de compatibilitzar

Aquest incident a Santo Domingo deixa clara necessitat d'establir límits clars i protocols efectius per gestionar la vida pública i privada dels membres de la reialesa, especialment en una era on les xarxes socials i la tecnologia fan que qualsevol moment pugui ser capturat i difós instantàniament.