Sorpreses 9ª temporada de Com si fos ahir: TV3 anuncia alguns noms dels nous actors

Aquest setembre no serà un setembre qualsevol. Hi ha una cita que canviarà el ritme de la sobretaula i que promet remoure converses, rumors i cors. I encara no sabeu ni la meitat del que està a punt de passar.
Data, hora i un rècord a tocar
El 8 de setembre, com ja vam avançar, torna Com si fos ahir a TV3 i a 3Cat, a les 16.05 h, després de Cuines. La sèrie engega novena temporada, un pas que li permet igualar la mítica El cor de la ciutat i situar-se al capdavant de les telesèries més longeves de la cadena. Retrobarem cares estimades i, alhora, s’obriran portes a escenaris nous que faran parlar (i molt) a Catalunya.
Mercè Arànega irromp com la Diana: el passat de l’Ivan torna… i de quina manera
La Mercè Arànega s’incorpora com la Diana, una figura clau a la vida de l’Ivan (Roger Coma). No és una desconeguda: va ser parella del pare de l’Ivan quan ella tenia divuit anys… i va desaparèixer sense deixar rastre.
El seu retorn? Pur teatre televisiu. Va reaparèixer el dia del seu propi funeral, després d’haver fingit la mort. Va ser al darrer capítol de la temporada passada. Amb la seva desimboltura marca de la casa: “No em volia perdre el meu funeral!”. La seva entrada promet sacsejar el mapa emocional de la colla.
Nausicaa Bonnín és la Foix: caos amb cita pròpia
La Nausicaa Bonnín aterra com la Foix, un personatge d’aquells que entren a escena i encenen els llums d’alarma. Ella mateixa ho resumeix així: “L’infern sempre és més divertit.” La pista és clara: la Foix no vindrà a fer amics—menys encara amb l’Ivan—i la seva presència inaugurarà un estira-i-arronsa que farà córrer tinta. Per ara, no se'n coneixen més detalls.
És la segona telenovel·la de després de dinar on apareix Bonnín. Ho va fer a 'El cor de la ciutat', interpretant la Sandra Benjumea. El pare de la Nausicaa, Hermann Bonnin, va ser el Benjamí Aymerich a 'Laberint d'Ombres'. El seu personatge era el pare de la Gemma (Montse Germán). L'actriu hi és a 'Com si fos ahir' des del principi, interpretant la Sílvia.
Carlota Keiko, la Ruth: nova peça per a nous girs
La Carlota Keiko debuta com la Ruth, un rostre nou que s’afegeix a l’engranatge de trames d’aquesta temporada. El seu paper arriba per obrir finestres i generar cruïlles argumentals on els protagonistes hauran d’escollir rumb.
Rosa Boladeras, Empar: “Comencem a trets!”
Rosa Boladeras apareix com l’Empar, vinculada al Miquel i al Jordi. Ve amb intenció de remenar el Reina Sibil·la—sense mala fe, diu—però deixa un avís que fa pujar el volum: “Comencem a trets!” Què vol dir exactament? Ho descobrirem ben aviat.
La Rosa Boladeras és una habitual de les sèries de TV3. L'hem vista a 'La Riera', a 'Temps de Silenci' o - ja fa més de 30 anys - a 'Poblenou'. La seva filla, Sara Diego, també apareix a 'Com si fos ahir'. És la Carla, la dona del Manel (Biel Montoro).
On i quan veure el primer capítol de la novena temporada de 'Com si fos ahir'
Apunteu-ho: dilluns 8 de setembre, a les quatre i cinc de la tarda, TV3 i 3Cat, tot just després de Cuines. Esteu a punt? La sobretaula de Catalunya, també.