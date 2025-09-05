Adeu a Marc Ribas: El final de 'Joc de Cartes Estiu', els fans ho tenen clar

El programa ha acomiadat la seva edició d'estiu amb una entrega de sabor intens i una conversa oberta. El relat no acaba aquí, perquè l'ecosistema gastronòmic televisiu a Catalunya segueix en plena ebullició. El nom de Marc Ribas continua associat a una marca que ha creat hàbit setmanal a l'estiu.
Un estiu que ratifica lideratge
La versió d'estiu va tornar a ocupar els dimecres a la nit, reforçant l'hàbit de cita fixa a TV3. La franja de les 22.05, després del ‘Telenotícies Vespre’, ha consolidat l'arrossegament cap al late night de la cadena. L'estiu passat, la marca va fer una mitjana d'un 22,3% i va brillar en el target comercial 30-55 amb un 24,6%. El programa es va acomiadar a Platja d'Aro, on Marc Ribas va buscar el millor restaurant d'aquesta localitat del Baix Empordà.
El guanyador va ser el 'Pura Brasa', que es va imposar amb molta solvència. Restaurant amb bona cuina, amb bon producte i amb bon servei. Potser una mica car, però la qualitat es paga. Els altres participants, Italianini i 'La Tasketa', van demostrar que necessiten millorar. El pitjor del programa (o el millor per a l'entreteniment) va ser la mala educació de mare i filla. Aquestes, que es creien guanyadores, no van encaixar amb esportivitat la seva derrota. També van deixar clar que no els importaven les valoracions dels seus companys. "Ni parlar-ne del perruquí", van etzibar.
La franja i els rivals, claus de la jugada
L'inèrcia explica el bon minut a minut d'aquesta edició, amb episodis molt seguits a 3Cat. La competència nacional a l'agost acostuma a pivotar entre cinema i ficció estrangera, escenari on TV3 es mou amb avantatge. A Catalunya, el dimecres d'estiu és territori d'oferta local ben reconeixible i to proper.
La sèrie d'episodis temàtics ha viatjat del Barcelonès al Vallès, passant pel Maresme i Platja d'Aro. Aquesta combinació de territori, gastronomia i càsting competitiu manté la conversa abans, durant i després de cada entrega.
Marc Ribas i una marca amb segell de franquícia
'Joc de Cartes' va néixer el 2017 com a adaptació de 'My Restaurant Rocks' i va consolidar Ribas com a prescriptor. La producció de DLO/Magnolia per a 3Cat ha professionalitzat un format exportable i d'alta eficiència editorial. El programa va ser reconegut amb l'Ondas 2022 a millor espai no nacional, aval decisiu per a la seva continuïtat.
Fins i tot La Sexta va impulsar la derivada espanyola 'Batalla de restaurantes', amb la mateixa mecànica i ànima competitiva. L'aturada a Platja d'Aro va deixar múscul gastronòmic, friccions competitives i un guanyador amb perfil de graella reconeixible. La temporada d'estiu ha encadenat moments molt comentats, des de troballes impensables a la cuina fins a enfrontaments d'alta temperatura.
Diversos restauradors han notat l'impacte en ressenyes i reputació digital després del seu pas pel concurs. Aquesta empremta en negoci real explica el pols que el format manté amb la comunitat culinària. El comportament per targets confirma la fortalesa en adults de 30 a 55 anys, clau per al mercat publicitari.
Un format resistent
L'arrossegament des del ‘Telenotícies Vespre’ sosté la corba inicial, i la conversa digital allarga el consum a la carta. La durada al voltant de 67 minuts facilita segmentar highlights i dinamitzar la postemissió a 3Cat. Així s'entén la resiliència del format davant d'ofertes puntuals de cinema o reposicions.
TV3 tanca l'edició d'estiu mirant al retrobament amb la seva audiència i a noves aventures del seu presentador. Marc Ribas manté el seu rol central a l'univers gastronòmic de 3Cat, amb credencials intactes. L'essencial és clar: s'acaba l'estiu, però la gana pel format roman.