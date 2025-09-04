Es confirmen els rumors: Ada Colau fitxa per TV3 com a tertuliana

L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, torna a ocupar titulars. La seva confirmació com a nova tertuliana de TV3 coincideix amb la seva polèmica participació a la flotilla rumb a Gaza. L'anunci es va fer en directe a Els Matins, programa que condueixen Ariadna Oltra i el seu equip.
La incorporació està prevista d'aquí a uns dies, quan Colau torni de la seva aventura marítima. Colau es va connectar per satèl·lit des del vaixell Alma Explorer Yatch. La seva presència a bord ha estat interpretada com un nou intent de guanyar visibilitat política.
Rumors de candidatura
Com ja vam dir en el seu moment a Xcatalunya, Colau mai ha renunciat del tot a la seva ambició política. Tot i que va deixar l'alcaldia el 2023 i la seva acta de regidora el 2024, ha seguit activa en el debat públic. La seva fundació, Sentit Comú, ha funcionat com a plataforma per mantenir viva la seva influència.
La pèrdua de pes dels comuns sota la direcció de Janet Sanz ha incrementat els rumors. La manca d'un lideratge fort fa pensar que Colau podria tornar a encapçalar una candidatura. La seva presència a TV3 pot ser el pas previ a aquesta operació retorn.
Una estratègia de visibilitat
Colau ha demostrat sempre una habilitat notable per gestionar la comunicació. La seva aparició a la flotilla cap a Gaza respon al mateix patró: imatges, titulars i discurs simbòlic. Tot i que la missió ha estat criticada com a postureig, li ha permès projectar-se de nou a l'escenari nacional.
La tertúlia a TV3 reforça aquesta estratègia. Serà un espai on podrà opinar de tot i marcar agenda. A més, li garanteix contacte directe amb una audiència que la coneix i que encara la identifica amb l’“alcaldessa activista”.
Un passat recent convuls
Des que va deixar l'alcaldia, Colau ha mantingut un perfil institucional baix. Tanmateix, el seu nom mai ha desaparegut del debat català. Els comuns han perdut regidors i poder territorial, debilitant el projecte que ella va fundar. Aquesta fragilitat del seu espai obre la porta al seu retorn.
El fitxatge per TV3 s'interpreta també com un intent de refer aquesta connexió amb la ciutadania. En un moment de crisi política a Barcelona, amb debats oberts sobre habitatge, turisme i seguretat, la seva veu pot tornar a ser influent.
L'ombra de la flotilla
La participació a la flotilla ha estat objecte de dures crítiques. Diversos analistes la consideren una operació mediàtica sense capacitat real d'ajuda. Fins i tot alguns dels seus aliats reconeixen en privat que la iniciativa ha servit més per a fotos que per a resultats tangibles.
Colau, però, insisteix que es tracta d'una causa humanitària. La narrativa li ha permès aparèixer a mitjans internacionals i reforçar la seva imatge d'activista global. Aquest paper encaixa amb el perfil que pretén projectar en la seva nova etapa televisiva.
Preparant el terreny polític
No és la primera vegada que Colau utilitza els mitjans com a trampolí. Ja en la seva etapa al capdavant de la PAH es va convertir en un rostre mediàtic habitual. Ara sembla repetir la jugada amb un objectiu encara més ambiciós: preparar el seu retorn al poder municipal.
El calendari polític a Barcelona ofereix marge. La pròxima cita electoral encara és lluny, però el temps a televisió pot donar-li la notorietat suficient per competir de nou. La seva figura continua polaritzant, però és indiscutible que genera atenció.
Una jugada calculada
El fitxatge d'Ada Colau per TV3 és molt més que un canvi laboral. És un moviment estratègic, pensat per recuperar protagonisme i tornar a estar al centre del tauler polític català. La seva aventura a la flotilla i el seu desembarcament televisiu formen part d'un mateix guió.
Colau torna a escena amb força, preparada per obrir un nou capítol. La pregunta que molts es fan és clara: es tracta només d'un paper televisiu o del primer pas per reconquerir Barcelona?