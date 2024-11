Rosa Boladeras, així era a Poble Nou amb Gemma Brió (Com si fos ahir)

Poble Nou va ser una de les sèries més icòniques de TV3, considerada la primera telenovel·la diària de la televisió catalana. Emesa entre el 1994 i el 1995, va marcar un abans i un després a la ficció televisiva de Catalunya. Conquerint l'audiència amb històries quotidianes plenes d'emoció, conflictes familiars i retrats de la vida a un barri popular de Barcelona.

Ambientada al barri del Poblenou, la sèrie mostrava les vivències de diverses famílies que compartien alegries, desafiaments i secrets. Assolint connectar amb el públic gràcies a un guió proper i personatges inoblidables.

El paper de Rosa Boladeras i Gemma Brió a la sèrie

L'aparició de Rosa Boladeras al Poble Nou va ser molt fugaç. Tenia 22 anys i era un dels seus primers papers; ho va fer al capítol 102, a l'escena final. Va formar part del grup d'amigues d'Anna (Gemma Brió) i Júlia (Irene Montalà).

El bon rotllo entre les amigues es va veure interromput quan va aparèixer el Marc (Roger Pera. Que volia explicar-li a l'Anna, que estava a punt de casar-se amb en Jaume (Marc Cartes) que en realitat no eren germans. Un triangle amorós que va marcar part de la sèrie i que va estar a punt d'acabar molt malament als capítols finals.

Dos d'aquests actors, Gemma Brió i Marc Cartes, van coincidir la temporada passada a 'Com si fos ahir'. Rosa Boladeras no apareix a l'actual sèrie de sobretaula de TV3 però si ho fa la seva filla, Sara Diego, que interpreta Carla, la dona de Manel.

Actualment el seu paper a la sèrie és força reduït però no es descarta que guanyi protagonisme al llarg de la temporada si la trama així ho requereix.

El llegat de 'Poble Nou'

La sèrie no només va destacar per la seva trama, sinó també per la seva contribució a la normalització lingüística i cultural del català a la televisió, consolidant TV3 com a referent en producció local.

Amb una realització àgil i fresca, el Poble Nou va servir de trampolí per a actors que després es convertirien en grans figures del panorama actoral català.

Tot i que va acabar fa gairebé tres dècades, continua sent recordada com una peça clau en la història de la televisió catalana. I una representació autèntica de la vida als barris barcelonins als anys 90.

Ara sembla que una de les sèries que ha agafat el testimoni és 'Com si fos ahir'. La telenovel·la catalana, amb un enfocament proper i realista semblant al vist a Poble Nou, va ser estrenada el 2017 i narra la vida d'un grup d'amics.

A més, la mateixa destacada per tenir un guió molt cuidat i uns personatges complexos, entre els quals hem trobat Gemma Brió, i l'anteriorment esmentada filla de Rosa Bolderas.