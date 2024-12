Montse Germán, Sílvia de 'Com si fos ahir', i la seva dura experiència amb el tabac

Ahir, Catalunya es va bolcar una vegada més a La Marató de TV3, aquesta vegada dedicada a les malalties respiratòries. Aquest tipus de patologies són la segona causa d'atenció mèdica i la tercera causa de mort al territori català. La jornada va ser un exemple de solidaritat, on la societat va mostrar el seu compromís ajudant els que més ho necessiten.

Durant la programació especial, TV3 va aprofitar per entrevistar persones que pateixen o han patit malalties respiratòries. Moltes d'aquestes històries van commoure el públic, ja que els testimonis van reflectir la duresa de conviure amb problemes respiratoris severs.

La conversa es va centrar especialment en el tabaquisme, una de les causes principals d'aquestes malalties. Entre els testimonis més emotius hi va haver el de Montse Germán, la reconeguda actriu catalana, coneguda com a Sílvia a la popular sèrie Com si fos ahir. La intèrpret va compartir la dura experiència personal amb el tabac, una lluita que ha marcat la seva vida.

Montse Germán i la seva decisió de deixar de fumar

Montse Germán va emocionar els espectadors amb la seva història, reconeixent que el tabac li va causar una bronquitis greu. "Ho vaig deixar fa set anys després d'estar molt malalta", va explicar l'actriu. La gravetat del seu estat va ser el detonant per allunyar-se d'una addicció que havia format part del dia a dia.

| TV3

La Marató va ser també una plataforma perquè figures reconegudes exposessin les seves vivències i, alhora, en serviren d'exemple. L'actriu va recordar com el tabaquisme va afectar no només la salut, sinó també la qualitat de vida. "Va ser difícil deixar-ho, però era necessari”, va comentar Germán, que es va mostrar agraïda per haver pogut superar aquesta etapa.

Pere Escobar i Olga Viza: altres testimonis

Al costat de Montse Germán, altres cares conegudes com Pere Escobar i Olga Viza van participar en la conversa sobre el tabaquisme. Pere Escobar va confessar haver deixat de fumar diverses vegades, encara que sempre tornava per ansietat.

Va commoure el públic en recordar familiars que van morir de càncer de pulmó. “Tinc cinc fills i cap fuma, però em sap greu no haver estat un exemple millor”, va afegir.

Per la seva banda, Olga Viza va oferir una declaració sincera sobre el motiu pel qual encara fuma. “Perquè m'agrada, encara que sé que atempta contra la meva salut”. Les seves paraules van evidenciar el poder d'aquesta addicció, fins i tot en persones conscients de les conseqüències.

La crida a la conscienciació

El programa també va servir com a recordatori dels perills que comporta el consum de tabac. Albert Om, conductor de l'espai, va fer especial èmfasi en la necessitat d'educar les noves generacions. “No sigueu rucs”, va dir en dirigir-se als joves, instant-los a allunyar-se d'un hàbit que pot costar vides.

La Marató de TV3 va tancar amb èxit, aconseguint emocionar i conscienciar tot Catalunya. La jornada va demostrar que les diferents històries personals, com les de Montse Germán, són clau per entendre la importància de tenir cura de la nostra salut respiratòria.