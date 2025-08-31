Logo xcatalunya.cat
Data de retorn 'Com si fos ahir': Alerta per salut d'un personatge al primer capítol

El culebrot de TV3 torna amb noves trames i nous personatges que anirem coneixent de mica en mica

Xavi Martín
per Xavi Martín

Els fans de 'Com si fos ahir' ja compten els dies pel retorn de la seva sèrie preferida. Després d'un final de temporada amb poca emoció, tothom espera que a la novena temporada passin més coses. Les crítiques a xarxes van ser generalitzades, ja que la majoria de trames es van tancar sense que passés pràcticament res. Només va haver-hi tensió a la de la Marta i l'Esteve però tot va acabar bé.

A diferència d'altres sèries de tarda de la cadena, els espectadors no es van quedar amb l'ai al cor esperant. Cap trama oberta ni per resoldre al primer capítol de la novena temporada. 

Primer capítol de la novena temporada

Després d’un estiu llarg i ple de silencis, la colla es retroba amb sensacions barrejades. No és una simple posada al dia. La Sílvia (Montse Germán) es converteix en el centre de totes les mirades quan un ensurt de salut trenca la bombolla de vacances i obliga els amics a baixar a terra.

Una dona de cabell castany i expressió pensativa en un entorn interior.
La Sílvia (Montse Germán) en una escena de 'Com si fos ahir' | TV3

Què passa realment amb la Sílvia i com canviarà això la dinàmica del grup? El capítol promet respostes a mitges i decisions de pes, perquè quan la salut tremola, les prioritats s’ordenen soles.

Ambició a la consultoria: El Miquel prem l’accelerador

A l’oficina no hi ha treva. El Miquel llança el desafiament: presentar-se a un concurs públic que pot fer créixer la consultoria… o posar-la al límit. Calendari asfixiant, memòria tècnica, criteris econòmics i un llistat de requisits que exigiran fil a l’agulla a tothom.

La Noe torna a ser la veu pragmàtica i la Cèlia—amb un curs intens d’aprendre de les ferides—haurà de decidir fins on vol implicar-s’hi després d’un temps de turbulències. El Miquel sap que la finestra d’oportunitat és estreta i que la reputació es juga en cada coma del dossier. L’ambició hi és; la qüestió és si l’equip arribarà sencer a la meta o si aquest salt els passarà factura personal. 

Un home calb amb barba retallada en primer pla i al fons l’edifici d’una cadena de televisió amb el logotip d’un número tres.
Eduard Farelo, Miquel a 'Com si fos ahir' | TV3, XCatalunya

Itziar, capítol nou… i inesperat

Després d’un any convuls als fogons, la Itziar afronta el setembre amb noves il·lusions. Vol cuinar, sí; però també vol viure sense cadenes. El que no s’esperava és topar-se amb un “algú”—un personatge inesperat—que li desordenarà el guió. Qui serà el nou personatge? Qui l'interpretarà? Ho sabrem aviat.

Un retrobament que pesa

El sopar de retrobada deixa clar que l’estiu ha deixat petja. Hi ha complicitats que tornen soles i converses que costen més d’arrencar. El cas de la Sílvia preocupa als seus amics: ningú ho diu en veu alta, però tothom entén que caldrà estar-hi. Començarà forta la temporada? O el problema de salut de la Sílvia acabarà quedant en no res?

Una persona amb expressió seriosa està asseguda al seient del conductor d'un automòbil, mirant cap amunt i aixecant una mà.
Mar Ulldemolins, Itziar, a 'Com si fos ahir' | TV3

Cal recordar que a la setena temporada, sospitava que tenia problemes greus derivats de la seva addicció al tabac. Finalment no va ser res. 

Quin dia i a quina hora s'emetrà el primer capítol de la novena temporada de 'Com si fos ahir'

Queda només una setmana. El dilluns 8 de setembre s'emetrà l'episodi. Després del 'Cuines', com sempre. L'hora provisional són les quatre i cinc de la tarda però sempre acaba variant uns minuts amunt i avall. El que no canvia és el lloc d'emissió: en directe a TV3 o a la plataforma 3cat. A la plataforma, també com sempre, el podràs veure en diferit sempre que vulguis.

