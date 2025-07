Mercè Arànega, nou fitxatge de ‘Com si fos ahir’ per al capítol final de temporada

per Xavi Martín

Ivan (Roger Coma) no ha tingut gaire protagonisme aquesta temporada. Fins al final no ha tingut trama pròpia i en aquest darrer capítol se sabrà tot. Els finals de temporada són complicats per a l'Ivan. En el passat va anul·lar a última hora el seu casament amb en Ricky tot i que la festa es va celebrar igualment, amb ensurt inclòs en aparèixer l'Ainhoa (Gemma Brió) amb males intencions.

En aquesta ha estat rebent una sèrie de misterioses trucades i missatges. Els fans de la sèrie van tenir clar des del principi de qui era aquesta veu: la de l'actriu Mercè Arànega. L'últim que sabem és que l'Ivan va rebre una carta que semblava un comiat. A priori el personatge es diu Diana tot i que segons l'avanç ofert per TV3 a la seva web es parla d'alguna sorpresa. Serà una persona diferent?

Segons li va explicar a la Sílvia (Montse Germán), la Diana no és la seva mare, però podria ser la parella del seu pare. El mateix Ivan diu a l'avanç ofert després del capítol de divendres que aquella dona li va fer la vida impossible a ell i al seu pare. Quines intencions té el personatge? Com canviarà la vida de l'Ivan? Mercè Arànega estarà a la novena temporada i els guionistes utilitzen l'últim capítol de la vuitena per presentar-la.

| TV3

És un recurs habitual per donar cert misteri. De fet, ja es va utilitzar amb la Virgínia durant l'aturada de Nadal de la temporada 8.

Altres aparicions a TV3

Mercè Arànega és una actriu catalana, tot i que nascuda a l'Argentina, d'una llarga trajectòria. Comptant la seva participació a ‘Com si fos ahir’, haurà estat a les tres últimes telenovel·les de tarda de TV3. A ‘El cor de la ciutat’ va donar vida a la Paquita, una dona de mitjana edat amb una filla, la Marta (Mariona Ribas).

La Mariona també és a ‘Com si fos ahir’. És la Isabel, la mare d'en Joel (Gerard Navarro). Un paper molt diferent del de la Menchu a ‘La Riera’. Va aparèixer a l'última temporada i el seu paper va ser clau per enfonsar la Lídia (Anna Sahun).

Abans l'havíem vista a ‘Estació d’Enllaç’. Era la Glòria, propietària d'una botiga de regals a l'estació i mare de dues filles interpretades per unes joves Laia Marull i Aina Clotet. Era amiga de la Fina (Marta Angelat), la dona del cap d'estació (Carles Sales).

| TV3

Tindran trames juntes la Marta Angelat i la Mercè Arànega? Recordem que en aquesta mateixa temporada, la Mariona Ribas i la Carlota Olcina van demanar als guionistes fer un gest a la seva participació a ‘El cor de la ciutat’, on els seus personatges van ser grans amigues.

Josep María Mainat recorda un sketch seu

Fa uns dies va morir en Toni Cruz, un dels membres de La Trinca. Josep María Mainat, el seu soci - posteriorment es van dedicar al món de la producció televisiva - i amic, ha estat recordant a Twitter alguns dels millors moments d'en Toni Cruz. El considerava com un germà. Precisament en un dels sketches publicats per Mainat hi apareixia la Mercè Arànega.