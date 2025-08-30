Albert de Mònaco té un gest que impressionarà el rei Joan Carles des d'Abu Dhabi

L'Albert de Mònaco ha deixat més d'un sense paraules després de confirmar-se el bonic gest que ha tingut amb Espanya. Informació que ha arribat fins a Abu Dhabi i que, sens dubte, ha aconseguit impressionar el rei Joan Carles.
En el que portem d'any, Espanya ja ha vist cremar unes 415.000 hectàrees del seu territori, d'acord amb els càlculs del Sistema d'Informació Europeu d'Incendis Forestals. La magnitud d'aquest balanç situa el país en xifres històriques pel que fa a superfície arrasada.
Tanmateix, l'abast d'aquests focs no només preocupa en l'àmbit intern. I és que, segons s'ha confirmat, els incendis que assoten diferents regions del nostre país han cridat l'atenció fora de les nostres fronteres. De fet, la preocupació s'ha estès a països veïns que segueixen de prop la seva evolució.
Tant és així que, davant d'aquesta alarmant situació, l'Albert de Mònaco ha enviat una carta al rei Felip VI per traslladar-li el seu “més sincer condol” per la catàstrofe. Gest que, sens dubte, ha deixat molt impressionat el rei Joan Carles, qui, des d'Abu Dhabi, també està molt pendent d'aquesta catàstrofe nacional.
En el text, l'Albert de Mònaco reconeix tant les pèrdues materials com les “pèrdues humanes” ocasionades per les flames. A més, també reflecteix la inquietud de la seva esposa pel que passa a comunitats especialment colpides com Galícia i Castella i Lleó.
L'Albert de Mònaco sorprèn el rei Joan Carles amb la carta que ha enviat al seu fill Felip
En nom seu i de la princesa Charlene, l'Albert de Mònaco ha expressat la seva “màxima solidaritat i compassió” al rei Felip i al conjunt de la ciutadania. Unes paraules amb les quals es vol traslladar ànim a un país que continua en alerta pels incendis.
A la missiva, difosa pel gabinet de comunicació del Principat de Mònaco, també reconeix la tasca dels bombers i equips d'emergències que es troben a primera línia.
Tant és així que l'Albert de Mònaco ha volgut retre un homenatge al “valor” i a la “dedicació” d'aquestes persones que, segons ha destacat, “treballen sense descans per protegir la població”.
D'altra banda, el sobirà monegasc també ha dedicat unes paraules a totes les víctimes i als seus familiars. Això sí, sense oblidar-se de les persones ferides i les que han perdut les seves llars.
De manera paral·lela, el príncep Albert ha tramès una altra carta semblant al president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. En aquesta mostra la seva preocupació pels incendis que també han calcinat desenes de milers d'hectàrees en territori lusità.
Per la seva banda, els reis d'Espanya es van desplaçar dimecres 27 d'agost al Parc Natural Llac de Sanabria i Serres Segundera i de Porto, a Zamora. A més, també van visitar el Parc de les Mèdules, a Lleó.
L'endemà, Letícia i el fill del rei Joan Carles I van visitar Galícia, on el foc ha devastat més de 88.000 hectàrees en només dues setmanes. Una gira que continua divendres a Extremadura, on també van voler mostrar el seu suport als afectats.