Confirmat: el rumor sobre Charlene i Albert de Mònaco és cert i la família està feliç

Charlene i l'Albert de Mònaco han estat, des del primer dia, una de les parelles reials més observades del panorama internacional. Ella, una exnedadora sud-africana amb una elegància natural que ha conquerit la premsa.
Ell, l'hereu del petit i glamurós principat mediterrani. Des de la seva boda el 2011, han estat sota el focus constant, no només pel seu rol institucional, sinó també pels alts i baixos de la seva relació.
El rumor de Charlene i Albert de Mònaco és cert
El matrimoni, que en principi semblava segellar una nova etapa per a la família Grimaldi, no ha estat exempt de polèmiques. Els rumors de crisi han estat constants. En més d'una ocasió s'ha dit que fan vides separades, i fins i tot que estarien units per un contracte econòmic.
El diari francès Voici va arribar a afirmar que la Charlene rebria 12 milions d'euros l'any per mantenir-se al costat de l'Albert. Tanmateix, des del palau sempre s'ha negat aquesta versió, insistint que el vincle entre tots dos és real i sòlid.
A les tensions personals s'hi van sumar els escàndols polítics. El 2021, la publicació de Les Dossiers du Rocher va posar contra les cordes el principat. Allà es parlava de suposats casos de corrupció entre els assessors més propers al príncep.
Tot i que l'Albert s'hi va veure implicat de manera indirecta, va aconseguir esquivar les conseqüències més greus. "És una persona dèbil. No dic que sigui una mala persona; crec que el seu cor és al lloc correcte, però evita la confrontació", va declarar una periodista.
La família Grimaldi està feliç
Tot això ha impactat en la imatge pública del príncep. No ajuda que la seva joventut estigués marcada per festes, escàndols i relacions fora del matrimoni. Té, de fet, dos fills nascuts abans de la seva boda amb la Charlene.
Així i tot, el naixement d'en Jacques i la Gabriella, el 2014, va portar una mica d'estabilitat a la seva vida privada i al futur de la dinastia. Malgrat les crítiques, la Charlene s'ha mantingut ferma. Ha defensat el seu marit i ha treballat per netejar la seva imatge.
Per a molts, ella ha estat clau per mantenir no només la façana del matrimoni, sinó també el llegat dels Grimaldi. Encara que la felicitat de la parella continuï sent posada en dubte, tots dos segueixen mostrant unitat davant el món.